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Genève: subventions énergétiques en nette hausse l’an dernier

Keystone-SDA

Le bilan des subventions énergétiques pour 2025 montre une forte hausse dans le canton de Genève pour atteindre un niveau d'investissement record. Près de 86 millions de francs ont été engagés, soit un bond de 66% par rapport à 2024.

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(Keystone-ATS) «La majeure partie de cette enveloppe, 60 millions de francs, a été consacrée à des rénovations énergétiques globales et certifiées», indique jeudi le Canton dans un communiqué. Il précise que la Confédération a contribué à hauteur de 14 millions dans le cadre du Programme Bâtiments.

Sur ces 60 millions de francs engagés, 54,5 millions de francs concernent des projets portés par des acteurs privés, tandis que 5,5 millions sont alloués à des projets publics.

«L’action de l’Etat prouve sa pertinence pour assurer la nécessaire transition énergétique du patrimoine bâti cantonal. Elle participe également à limiter notre dépendance aux énergies fossiles dans un contexte d’approvisionnement tendu», note Delphine Bachmann, conseillère d’Etat en charge du Département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie (DEE), citée dans un communiqué.

Si le nombre total de dossiers traités diminue – l’Office cantonal de l’énergie (OCEN) a reçu 1800 demandes de subventions en 2025 -, les projets soutenus sont désormais «plus ambitieux, plus globaux et plus efficaces énergétiquement», souligne encore le Canton. Et d’affirmer: «cette évolution confirme l’entrée dans une nouvelle phase: celle des rénovations concrètes à grande échelle pour le canton».

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