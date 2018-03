Genève: 1000 inventions à commercialiser

Ce contenu a été publié le 12 avril 2003 11:56 12. avril 2003 - 11:56

Le «Sound Space» d’Hugo B.J. Soder vous intéresse-t-il? (swissinfo.ch)

Le 31e Salon international des inventions revendique haut et fort son sérieux et son efficacité. Chiffres à l'appui.

Près de 50% des inventions présentées à Genève trouveraient preneur. Et des dizaines de millions de dollars seraient générés par la manifestation.

«Le salon le plus important du monde dans le domaine de l'invention», affirment les prospectus. Quelques chiffres pour étayer ce propos: l'édition 2003 du Salon des inventions, ce sont 42 pays représentés, 585 exposants qui proposent un millier d'inventions brevetées à un public attendu d'environ 65 000 visiteurs.



La protection intellectuelle est également bien représentée, avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l'Office européen des brevets, et les offices de 15 pays, dont la Suisse.



«Cette année, on peut vraiment venir à notre salon pour se renseigner sur tout ce qui concerne la propriété industrielle», constate Jean-Luc Vincent, fondateur et président de la manifestation.

Le professeur Tournesol n'est plus ce qu'il était

Les inventions présentées à Genève ont trois sources: les entreprises, les organismes d'états, et les privés, ces derniers représentant 35% de l'offre.



Néanmoins, d'aucuns continuent de voir dans la manifestation genevoise un «Salon des Tournesol»... Ce qui fait sourire Jean-Luc Vincent: «Malheureusement pour le grand public, des 'Professeur Tournesol', on n'en voit de moins en moins!»



Pourquoi? Parce que techniques et matériaux ont connu d'immenses progrès, et que désormais, tout ou presque est réalisable. Ce qui pouvait paraître farfelu hier ne l'est donc plus nécessairement aujourd'hui.



Ensuite, parce que «les examinateurs des brevets, les instituts de brevets, ont un peu durci la possibilité d'obtenir des brevets, d'où une meilleure qualité d'invention», constate le président.



Deux chiffres font d'ailleurs sa fierté: selon lui, 45% des inventions présentées à Genève trouvent preneur, et débouchent sur une commercialisation. Et le montant global des affaires traitées à Genève ou directement suite au salon s'élèverait à environ 30 millions de dollars.



Le salon de Genève est subdivisé en différentes «classes», qui recouvrent tous les secteurs d'inventions possibles. Comment se caractérise le millésime 2003? «Le secteur le mieux représenté, c'est le secteur médical. Mais celui qui progresse le plus, c'est celui de la sécurité», répond Jean-Luc Vincent. Comme quoi le domaine de l'invention colle de très près à l'époque...

Professionnels et grand public

Selon les organisateurs, le but premier du salon est d'«offrir aux inventeurs la possibilité de trouver des professionnels qui vont exploiter leur invention».



Car la plupart des inventeurs présents à Genève, sinon tous, sont à la recherche de partenaires: «Je voudrais me mettre en relation avec un fabriquant, lui donner la licence, ou l'exclusivité, voire envisager la vente», constate le Français Jean-Claude Arion.



Alors que celui-ci vit déjà sa première invention, il a maintenant créé un «casque à visière automatique», qui permettra aux motards d'abaisser ou de relever leur visière sans lâcher le guidon, uniquement grâce à des mouvements du visage. Des capteurs transmettent l'ordre à la visière.



Mais au-delà des visiteurs professionnels, le «grand public» n'est pas inutile non plus: «Si je suis là, c'est aussi pour percevoir l'attitude du public. C'est souvent l'intérêt du consommateur et le bouche à oreille qui vont déclencher la fabrication.»



Même son de cloche, et c'est le cas de le dire, auprès du Vaudois Hugo B.J. Soder, inventeur depuis 20 ans, qui, après avoir inventé et fait commercialiser plusieurs caissons de relaxation, propose le «Sound Space», une «coupole d'immersion sensorielle acoustique».



Pour lui, les contacts professionnels ne viennent pas nécessairement à la première place: «Genève, c'est un bon tremplin comme test grand public. Monsieur tout le monde fréquente ce salon, les enfants des écoles aussi, donc vous avez là un test en conditions réelles».



A noter encore qu'à Genève, une quarantaine de prix récompensent les inventions jugées les meilleures.



swissinfo, Bernard Léchot, Genève

En bref - Le 31e Salon international des inventions, des techniques et produits nouveaux se tient jusqu'au 13 avril.



- Il réunit 585 inventeurs issus de 42 pays, et une quinzaine d'institutions liées à la propriété intellectuelle.



- Pour les inventeurs, l'occasion de chercher des partenaires, mais aussi de confronter leur invention au jugement du grand public.



- Parallèlement à ce salon se tiennent cette année le 3e salon Arts & Créations et le 1er Salon du cadeau d'entreprise. Fin de l'infobox

