Genève inaugure la Place Ruth Fayon, renommée en son hommage

La Ville de Genève a inauguré mardi la nouvelle Place Ruth Fayon. L'ancienne Place de la Petite-Fusterie a été renommée en hommage à l'engagement de cette rescapée de la Shoah qui a témoigné, pendant de nombreuses années, de son expérience concentrationnaire dans les écoles du canton.

(Keystone-ATS) Les autorités ont tenu à dédier une place à cette Genevoise d’adoption, qui a passé sa vie à s’engager contre l’oubli de la Shoah. «Ruth Fayon fait partie des femmes qui ont marqué l’histoire de notre ville. En donnant son nom à cette place, Genève rend hommage à son courage et à son engagement» a déclaré le maire Alfonso Gomez, rappelant qu’il est du devoir de chacun de «lutter, sans relâche, contre la haine et l’oubli.»

Cette initiative s’inscrit également dans la volonté municipale de mieux représenter les femmes dans l’espace public. Née en Tchécoslovaquie en 1928, Ruth Fayon avait été déportée entre 1942 et 1945 à Theresienstadt, Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, où elle a été libérée par les troupes britanniques. Elle s’est ensuite installée à Genève en 1959 où elle a vécu jusqu’à sa mort en 2010.

