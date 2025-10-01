Genève inaugure un centre d’hébergement pour migrants aux Cherpines

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Le centre d'hébergement pour personnes migrantes des Cherpines, à Plan-les-Ouates (GE), a été inauguré mercredi. Ouvert en juillet, le centre dispose de plus de 200 places dans quatre immeubles de trois étages.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Situé en bordure du futur quartier des Cherpines, à proximité du centre sportif de Plan-les-Ouates, le site a été mis à disposition par la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat coopératif pour une durée initiale de cinq ans, a indiqué mercredi l’Hospice général. Les modules de logement sont équipés de sanitaires et d’une cuisine, offrant un logement plus individuel aux résidents.

Les premiers habitants du centre provenaient de la halle de Palexpo qui doit fermer à la fin de l’année, ce qui explique pourquoi 40% des 208 résidents des Cherpines sont de nationalité ukrainienne. Pour favoriser la mixité, 60% des habitants sont de divers pays, cultures et langues. Par ailleurs, le centre compte actuellement 26% d’enfants, 32% de femmes et 42% d’hommes, précise l’Hospice général.

