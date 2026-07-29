Genève interdit les feux en plein air

Keystone-SDA

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A la suite d'autres cantons, Genève interdit les feux en plein air et les feux d'artifice à partir de mercredi. En cause: la sécheresse sévère, la multiplication des feux de végétation et l'absence de précipitations en vue ces dix prochains jours. Le degré de danger d'incendie de forêt est très élevé.

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(Keystone-ATS) Cette décision vise à garantir la sécurité de la population et à préserver l’environnement à l’approche des festivités de la fête nationale, a annoncé mercredi le Conseil d’Etat. Concrètement, les feux en plein air, les barbecues, les feux d’artifice et la vente de pièces d’engins pyrotechniques sont interdits, sous peine de sanctions. Il est aussi interdit de jeter ses mégots dans la nature.

Publié mercredi dans la Feuille d’avis officielle, l’arrêté du gouvernement prévoit des exceptions, notamment pour le 1er août. Les feux de joie et d’artifice sur le lac organisés par les communes, tirés par des artificiers professionnels et dûment autorisés par le Département des institutions et du numérique sont permis, tout comme les barbecues sous la responsabilité des communes.

Dans l’espace privé, les barbecues à gaz ou électriques sur pieds peuvent être utilisés, pour autant qu’ils soient placés sur des sols en matière non combustible, loin de toute végétation et surveillés en permanence. Les allumettes de Bengale, les bougies à étincelles ou encore les bombes de tables peuvent être vendues et ne doivent être employées qu’à l’intérieur avec les mesures de sécurité usuelles.