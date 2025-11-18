Genève offre des activités pour sensibiliser à l’antibiorésistance

Keystone-SDA

A l'occasion de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antibiotiques, l'Office cantonal genevois de la santé (OCS) présente quelques activités et outils de sensibilisation employés par le canton. Ainsi que les dispositions prises pour lutter contre cet "enjeu majeur de santé publique".

2 minutes

(Keystone-ATS) «Schnafoul Club Bl’enquête de veau», c’est le titre de la BD élaboré en début d’année par le canton et l’Agora d’Hypathie, destinée aux enfants dès 8 ans. Elle vulgarise le microbiote, les bactéries «utiles» et explique la résistance aux antibiotiques, indique le canton dans un communiqué mardi.

Douze experts des Hôpitaux universitaires de Genève, du canton et de l’Université de Genève (Unige) sont intervenus dans les classes, pour accompagner la BD. Une quinzaine d’interventions sont encore prévues jusqu’à Noël. Avant que la BD ne soit disponible dans une édition du magazine «Campus Junior» en décembre, sur le thème de la résistance aux antibiotiques.

Enjeu majeur de santé publique

L’antibiorésistance sera également le thème d’un futur atelier, élaboré par le Pharmascope de l’Unige, pour sensibiliser les classes du secondaire II dès le printemps. Il prendra la forme d’un escape game. Un flyer destiné aux patients est aussi disponible en ligne sur le site de l’OCS.

La résistance aux antibiotiques a été qualifiée «d’enjeu majeur de santé publique» par l’Organisation mondiale de la santé, rappelle le canton. Plus d’un million de personnes sont décédées en 2021 d’une infection par une bactérie résistance, souligne le canton. Elle est amplifiée par un usage abusif des antibiotiques, qui se retrouvent aussi dans l’environnement.

Le canton informe également que des drapeaux seront déployés sur le pont du Mont-Blanc jusqu’à mercredi, dans le cadre de la campagne de la Health Diplomacy Alliance «7 jours, 7 actions, 7 acteurs». Un stand éducatif est prévu aussi à la Gare Cornavin mardi, pour sensibiliser sur la résistance aux anti-microbiens. Un programme national vise aussi à adresser cette problématique de manière transversale.