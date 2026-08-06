Genève résiste à l’implantation du scarabée japonais

Keystone-SDA

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En juillet 2025, un premier foyer de scarabée japonais était découvert dans le canton de Genève. Un an plus tard, un seul individu a été identifié au même endroit. Tour d'horizon des mesures mises en place par l'Etat pour contrer l'implantation de cet insecte ravageur exotique.

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(Keystone-ATS) En cette après-midi estivale, des cris s’échappent de la piscine de Lancy quand ils ne sont pas couverts par le passage d’un train. Chaque semaine, Jérémy Rossi ouvre le piège accroché au grillage. Une mouche s’envole. «Jusqu’à présent, cette année, nous n’avons attrapé qu’un scarabée japonais, dans le foyer initial», indique à Keystone-ATS le responsable du secteur phytosanitaire et agronomie auprès de l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature.

Constitués d’un entonnoir vert dans lequel se trouvent les appâts à base de phéromones et d’un récipient opaque, 53 pièges sont disposés depuis le mois de juin dans des lieux stratégiques du canton, comme ici, à mi-chemin entre un axe ferroviaire, une piscine et un stade de football. Voyageant avec les gens et les marchandises, l’insecte adore le gazon entretenu où la femelle pond ses oeufs.

Pas d’arrosage

Arrivé en Suisse depuis le nord de l’Italie en 2017, d’abord au Tessin où il prolifère désormais, ce coléoptère exotique peut occasionner d’importants dégâts aux végétaux.

En juillet 2025, un foyer a été identifié dans la campagne genevoise, sur la rive gauche du lac, suite à la capture de douze individus. L’Etat a immédiatement défini un périmètre de lutte, conformément aux dispositions prévues par la Confédération.

Dans la zone dite d’infestation, qui couvre un rayon d’un kilomètre autour du foyer, il est, pour la deuxième année de suite, interdit d’arroser les pelouses durant quatre mois jusqu’à fin septembre, afin de limiter la ponte et d’éviter le développement des larves dans le sol. S’y ajoute l’interdiction de déplacer des déchets verts vers l’extérieur de cette zone.

«En parallèle, une zone d’attraction a été mise en place sous la forme d’une pelouse entretenue et irriguée afin de concentrer les pontes au même endroit. Elle a ensuite été détruite par fraisage», explique M. Rossi. Et quinze jardins situés autour du foyer ont été traités à base de nématodes, des vers microscopiques qui tuent les larves en leur transmettant une bactérie intestinale.

Poursuivre les efforts

«Face à ce premier foyer, nous avons appliqué les mesures prévues dans le plan d’urgence de la Confédération pour l’éradiquer. Jusqu’à récemment, ça semblait porter ses fruits», relève le spécialiste. D’autant plus que les conditions météorologiques de cette année contribuent à la lutte: une saison douce précoce qui fait sortir les adultes de terre plus tôt et une sécheresse défavorable à la ponte.

Mais début août, l’inspection hebdomadaire des pièges a mis en évidence la présence d’un scarabée japonais dans cette zone. «Difficile de savoir si ce sera le seul de la saison ou si nous allons en observer d’autres», commente M. Rossi. Les efforts doivent donc se poursuivre. Sans capture, la quarantaine aurait pu être levée après deux étés.

Détection précoce

De la taille d’un grain de café, bicolore vert et bronze, avec cinq points blancs de chaque côté de l’abdomen, le scarabée japonais peut se nourrir de plus de 400 espèces différentes de plantes: des feuilles et fruits pour ce qui est de l’adulte, tandis que les larves se nourrissent de racines de graminées. Au sud des Alpes, les dommages à la vigne, mais aussi nouvellement au maïs et aux aubergines, sont importants.

La Confédération veut ralentir la propagation du ravageur. La stratégie du canton de Genève repose encore sur son éradication, rendue possible grâce à une détection précoce. D’où l’accent mis sur la communication auprès du grand public.

«Au sens de l’ordonnance sur la santé des végétaux, toute observation de scarabée japonais doit obligatoirement être déclarée au canton», insiste Jérémy Rossi.