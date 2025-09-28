La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Genève refuse l’initiative piétonne, mais accepte le contre-projet

Keystone-SDA

Les Genevois ont refusé dimanche l'initiative piétonne pour lui préférer le contre-projet. Proposé par le Grand Conseil, ce texte cible l'accessibilité des voies piétonnes pour les personnes en situation de handicap.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le contre-projet à l’initiative piétonne «Pour un canton qui marche» est accepté à 56,97% des voix, selon les premiers résultats du vote par correspondance qui représente environ 95% des votants. Les Genevois ont refusé l’initiative à 57,20 % des voix.

L’initiative des Vert-e-s prévoyait de construire de grands axes piétons reliant les quartiers denses du canton, plus de zones piétonnes et des accès facilités aux lieux centraux. Le tout pour un budget de 40 milllions de francs.

Le Grand Conseil trouvait les objectifs de l’initiative «louables», mais trouvait les modifications de loi «inutiles et trop détaillées». Une majorité considérait aussi le budget excessif. La droite avait proposé ce contreprojet pour favoriser l’accessibilité des infrastructures et améliorer la signalétique.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision