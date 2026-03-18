Genève veut que la France accueille une manifestation

Keystone-SDA

Pour la première fois, le Conseil d'Etat genevois a fait le point mercredi devant les médias sur la tenue du Sommet du G7 à Evian (F) en juin. Il veut que la France autorise la tenue d'une manifestation sur son territoire.

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(Keystone-ATS) «La France doit garantir un lieu pour une manifestation. Il n’est pas acceptable que la question du débat démocratique soit reportée sur notre territoire et gérée par le canton», a déclaré la conseillère d’Etat Carole-Anne Kast, en charge du Département des institutions et du numérique (DIN). Et la socialiste de rappeler Genève et la Suisse ne sont ni organisateur ni partie prenante au sommet.

Magistrate de tutelle de la police, elle était à Paris mardi pour poursuivre les travaux préparatoires avec les autorités françaises. Les relations sont très bonnes au niveau opérationnel, mais «au niveau politique, c’est plus compliqué concernant la question d’un contre-sommet», a-t-elle admis.

Genève avait vécu «un trauma» en 2003, a rappelé le président du gouvernement Thierry Apothéloz.