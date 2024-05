Empires hors de contrôle: pourquoi Genève attire-t-elle les fondations du monde entier?

Illustration: SWI swissinfo.ch / Helen James

De riches donateurs viennent du monde entier pour créer des fondations à but non lucratif à Genève, où ils bénéficient d'un cadre juridique souple. Les autorités de surveillance sont chargées d’établir d’où vient l’argent et où il va, mais il est facile de passer entre les mailles du filet.

8 minutes

Partie 1: Bienvenue à Genève!

La Suisse abrite plus de 13’500 fondations réunissant des actifs pour une somme d’environ 140 milliards de francs suisses. Ces chiffres en font l’un des plus grands centres de philanthropie au monde. Le pays compte 15 fondations pour 10’000 habitants, soit six fois plus que l’Allemagne ou les États-Unis.

Dans son rapport 2022, le Global philanthropy indices a classé la Suisse comme la deuxième meilleure destination au monde pour la philanthropie, derrière le Liechtenstein. L’étude prend en compte la facilité d’enregistrement et de fonctionnement d’une organisation philanthropique, les incitations fiscales dont elles bénéficient. S’y ajoutent les perspectives de développement économique dans la région ou encore le cadre des flux philanthropiques transfrontaliers.

Avec 26 fondations pour 10’000 habitants, Genève est une ville de premier plan pour les organisations à but non lucratif. En 2023, elle a enregistré la plus forte progression en Suisse, avec la création de 58 nouvelles fondations. Cela s’explique en partie par des politiques locales encourageantes. Depuis 2013, le gouvernement a adopté des mesures fortes pour soutenir le secteur, améliorer les procédures administratives et simplifier les procédures d’exonération fiscale.

Contenu externe

Secret garanti

Attirés par la présence de grandes ONG internationales, de riches donateurs viennent du monde entier pour créer leur fondation dans la ville de Calvin. Ils y trouvent «une situation éco-politique fiable et stable […] qui a contribué à créer un climat propice aux organisations à but non lucratif», explique Henry Peter, directeur du Centre de philanthropie de l’Université de Genève.

Les fondations philanthropiques peuvent être divisées en deux catégories. Il y a celles qui distribuent des subventions, comme la Fondation Oak, basée à Genève. Et puis les fondations opérationnelles, comme la Fondation Aga Khan, qui mènent des programmes au profit du public, tels que la construction d’écoles ou la fourniture de services de santé dans des zones reculées.

Ces deux types de structures sont étroitement liés aux ONG, car elles dépendent de leur expertise et soutiennent leurs projets. En retour, de nombreuses ONG comptent sur l’argent des fondations pour financer leurs programmes. La Oak Foundation, par exemple, a accordé un montant net de 481,62 millions de dollars à diverses ONG dans le monde en 2022.

«Cet écosystème explique pourquoi les grandes fondations internationales choisissent Genève plutôt que d’autres centres de philanthropie en Suisse comme Zurich ou Berne», poursuit Henry Peter. «Prenez par exemple, le GAVI, l’alliance mondiale pour les vaccins, dont Bill Gates est l’un des principaux contributeurs. Cet organisme a choisi de s’implanter à Genève en raison de la présence de l’OMS. La ville romande a été préférée à Bâle, où sont pourtant basées toutes les grandes entreprises pharmaceutiques.»

Le professeur considère Genève comme la porte de la Suisse sur le monde. De son côté, Zurich n’a assoupli que récemment les règles relatives aux investissements philanthropiques dans les pays étrangers. En revanche, Genève a toujours favorisé de tels projets et accordé les mêmes privilèges fiscaux aux fondations internationales qu’aux fondations locales.

Les fondations bénéficient également du culte quasi sacro-saint du secret. Genève est une ville où «on ne montre pas ce que l’on possède ou ce que l’on donne dans l’espace public», détaille Henry Peter.

Cette attitude, essentielle à l’image de marque internationale de Genève, peut toutefois susciter la controverse. Récemment, la Fondation de l’OMS, basée à Genève, a fait les gros titres pour avoir refusé de divulguer l’identité de 40 % de ses donateurs, ce qui a suscité des accusations d’influence indue. La même allégation a été formulée à l’encontre de l’ancienne Fondation Interpol, qui avait reçu 50 millions d’euros des Émirats arabes unis. «Certains observateurs peuvent considérer le secret comme un moyen d’échapper à la surveillance de leurs activités ou de leurs obligations fiscales», regrette l’expert.

Avantages fiscaux

L’un des principaux avantages de la création d’une fondation en Suisse réside dans les privilèges fiscaux dont elle bénéficie. Pour être éligibles, les fondations doivent prouver qu’elles servent une cause d’utilité publique. Cela inclut des thèmes aussi variés que l’éducation, les arts, la santé, les droits humains, la protection des animaux, l’environnement, etc. La seule condition est que ces activités bénéficient à la société et non à l’investisseur.

Contenu externe

En contrepartie, les donateurs et les fondateurs bénéficient d’exonérations fiscales qui, dans la plupart des cantons, s’élèvent au maximum à 20% de leur revenu imposable. Prenons le cas d’un riche philanthrope qui dispose d’une fortune, à laquelle s’ajoute un revenu net de 2 millions de francs suisses. Si celui-ci investit 20 millions de francs suisses dans une fondation, il peut économiser 158 000 francs d’impôts sur ce don. De plus, le capital social et les revenus de la fondation sont exonérés d’impôts.

Ce que les fondations font avec cet argent reste relativement opaque. Selon les experts, les objectifs d’une fondation peuvent recouvrir de nombreuses activités différentes, parfois dormantes, vagues ou même changeantes au fil du temps. Une fois que les fondations ont enregistré leurs statuts, il n’y a que peu de contrôle.

Manque de contrôle

Cette souplesse a parfois donné lieu à des abus, comme dans le cas de la Fondation Marine, basée à Genève. Cette fondation s’est cachée derrière des thèmes aussi variés que l’écologie, la banque de développement et la distribution d’équipements sportifs pour dissimuler des activités frauduleuses.

En 2020, la banque de la fondation a découvert un système de blanchiment d’argent qui durait depuis des mois. Outre cette fraude, la fondation est accusée d’avoir exploité une fausse plateforme de négociation, escroquant au moins trois personnes qui ont porté plainte. L’organisation a affirmé avoir considéré les 2,4 millions de francs détournés de cette plateforme comme des dons.

On peut également citer le cas de la fondation Suleyman Kerimov. Cet oligarque russe a investi sa fortune dans des projets vagues et potentiellement personnels dans le monde entier, tout en bénéficiant d’exonérations fiscales en Suisse. Il a ensuite transféré une fortune de 5,4 milliards de francs suisses à la structure afin d’assumer un rôle politique au Daghestan, dont les statuts lui interdisent de posséder des fonds à l’étranger.

S’il n’y a pas de preuve de fraude généralisée au sein des fondations genevoises, l’absence de contrôle adéquat laisse imaginer que des activités frauduleuses puissent passer à travers les mailles du filet.

Contrairement aux ONG ou aux associations, qui ne dépendent d’aucun organe de contrôle, les fondations sont surveillées par les autorités suisses. Cela donne aux donateurs un sentiment de sécurité qui n’est pas toujours étayé par les faits. Dans les cas mentionnés ci-dessus, ce sont les banques des fondations ou les médias qui ont tiré la sonnette d’alarme, et non l’autorité de surveillance dont le rôle est de contrôler les activités.

>> Lire la suite de notre enquête sur les fondations genevoises:

Plus

Plus Empires hors de contrôle: comment tracer les millions des fondations genevoises? Ce contenu a été publié sur Genève attire des fondations du monde entier. Le Contrôle fédéral des finances dénonce l’opacité de certaines de ces structures. lire plus Empires hors de contrôle: comment tracer les millions des fondations genevoises?

Texte relu et vérifié par Virginie Mangin, traduit de l’anglais par Mary Vakaridis/kr

Plus

Plus Vous voulez en savoir plus? Abonnez-vous à notre newsletter Abonnez-vous à notre newsletter pour la Cinquième Suisse et recevez chaque jour nos meilleurs articles dans votre boîte mail. lire plus Vous voulez en savoir plus? Abonnez-vous à notre newsletter

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative