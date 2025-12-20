La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Genève internationale

En images: le blues de l’ONU

Escalator UN
Escalator fermé au siège des Nations unies à New York. Mark Henley

Lorsque le photographe genevois Mark Henley s’est rendu à New York pour couvrir une conférence de l’ONU, il a découvert une organisation en pleine tourmente, prise en étau entre des coupes budgétaires massives et une crise de crédibilité. Ses photos saisissent l’atmosphère sombre qui pèse sur les couloirs de l’institution multilatérale octogénaire.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes
Mark Henley

Après de nombreuses années passées à photographier les Nations unies à Genève, je voulais observer le cœur de cette institution mondiale à New York – le lieu vers lequel les gouvernements tournent leur attention et d’où tous les organes de l’ONU tirent leurs directives.

Lorsque j’en ai enfin eu l’occasion, en mars 2025, lors d’une conférence sur un traité visant à interdire les armes nucléaires, le monde comme les Nations unies avaient profondément changé.

shilouette
Un employé de l’ONU au téléphone alors qu’il marche dans un couloir du siège de l’organisation en fin de journée. Mark Henley
chaise
Vue des studios UN TV au siège des Nations unies. Mark Henley
large
Réunion de l’Assemblée générale à New York. Mark Henley
Ascenseur
Ascensoriste, en costume aux couleurs de l’ONU, portant une cravate ornée d’une carte du monde. Mark Henley
Russes
Représentant russe lors d’une réunion du Conseil de sécurité au siège de l’ONU à New York. Mark Henley
Mains sur le visage
Participant lors d’un événement parallèle organisé par la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN) à l’occasion de la publication d’un rapport sur l’impact de ces armes sur les enfants. En marge de la troisième réunion des États parties au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, organisée sur une semaine au siège de l’ONU à New York. Mark Henley
Cabine de traduction
Sur l’écran, un diplomate de Sierra Leone, entouré de documents de traduction, lors de la troisième réunion du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires. Mark Henley / Panos Pictures
Kofi
Une femme s’arrête pour regarder un portrait de Kofi Annan, parmi la galerie de portraits des anciens secrétaires généraux qui borde le rez-de-chaussée du bâtiment du Secrétariat de l’ONU. À droite figure Ban Ki-moon. Mark Henley
Corridors
Un membre du groupe consultatif scientifique prend la parole lors de la troisième réunion du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires. Mark Henley
traduire
Personnel administratif des Nations unies au travail lors d’une réunion du Conseil de sécurité, au siège de l’organisation à New York. Mark Henley
protestation à l'extérieur
Manifestant pacifiste à Times Square, devant un bureau de recrutement de l’armée américaine décoré de drapeaux et diffusant des vidéos de soldats en action. Mark Henley
discussions
Discussion entre un diplomate et des fonctionnaires onusiens lors d’une réunion de l’Assemblée générale des Nations unies. Mark Henley
Hibakusha
Événement parallèle sur l’histoire et les enseignements du mouvement des Hibakusha, les victimes des bombardements nucléaires au Japon. Il s’est tenu pendant la troisième réunion du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN). Créé en 2017 malgré l’opposition des puissances nucléaires, le TIAN a depuis été signé par près de la moitié des États membres de l’ONU. Il se distingue par le rôle central accordé à la société civile et le financement de recherches scientifiques essentielles sur les questions nucléaires. Il offre une tribune aux victimes de ces armes. Mark Henley
traversant le couloir
Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et son entourage marchent dans un couloir du siège de l’organisation un vendredi soir, alors que le bâtiment se vide. Mark Henley

J’y ai trouvé une organisation en plein désarroi, dont le 80ᵉ anniversaire approchant était assombri par d’importantes coupes budgétaires, s’ajoutant à des difficultés financières de longue date. Le Conseil de sécurité, chargé de promouvoir la paix et la stabilité dans le monde, paraissait non seulement inadapté à sa mission, mais aussi, à travers le système de veto, complice de la prolongation de certains conflits.

Les États-Unis, autrefois les pompiers de l’organisation, semblaient non seulement attiser les flammes, mais aussi danser autour d’elles. Le secrétaire général, Antonio Guterres, hantait les couloirs, entouré de gardes de sécurité. Ses propositions de réforme étaient contestées et raillées tant par le personnel que par les organes onusiens – un héritage involontaire en gestation alors que sa dernière année de mandat approchait et qu’aucun successeur n’était encore en vue.

Trump
Diffusion de Fox News montrant le président américain Donald Trump s’adressant à l’Assemblée générale des Nations unies. Mark Henley

Au sein du siège, les cabines de presse – accessibles uniquement par des couloirs dissimulés – créaient d’étranges proximités. En tournant d’un côté, on pouvait se retrouver à écouter des scientifiques du nucléaire et des représentants de la société civile – le monde extérieur – présentant de nouvelles recherches, apportant des perspectives urgentes et partageant des craintes bien réelles aux 100 États non dotés de l’arme nucléaire réunis sur place. De l’autre côté, on arrivait au Conseil de sécurité, une vue plongeante sur un arc de cercle contrôlé par les puissances nucléaires, rideaux tirés pour se protéger des distractions du monde extérieur – et surtout, semblait-il, des voix provenant de la salle voisine.

>> Lisez notre article sur l’impact des coupes budgétaires sur la Genève internationale:

Plus

Mon intention initiale était de capter l’image du socle doré étincelant qui domine la salle de l’Assemblée générale. Je pensais photographier le «pouvoir», mais j’ai fini par photographier l’angoisse. Celle d’un monde de plus en plus désordonné. Celle d’une organisation attaquée, fragilisée, et pleinement consciente d’être incapable de répondre aux défis, précisément au moment où on aurait le plus besoin d’elle. Une angoisse aussi, toute personnelle, face à ces réalités; l’or de mes intentions se dissolvant dans le noir et blanc.

Texte relu et vérifié par Virginie Mangin, traduit de l’anglais à l’aide d’un outil d’IA/dbu

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.

En savoir plus

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision