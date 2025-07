La Fondation humanitaire de Gaza continuera à opérer malgré la dissolution de sa filiale à Genève

Basé à Genève, je couvre le travail des Nations unies et d'autres organisations internationales. Je me concentre sur l'aide humanitaire, les droits humains et la diplomatie de la paix. J'ai étudié le commerce et l'économie à l'Université de Lausanne avant de suivre une formation de journaliste et de rejoindre SWI swissinfo.ch en 2021.