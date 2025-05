Réfugiés climatiques, les grands oubliés du droit international

Conflits armés, crises humanitaires, climat, santé… je décrypte les enjeux géopolitiques depuis la Genève internationale et coordonne le projet éditorial “Genève Vision”, à cheval entre Géopolitis RTS, SWI swissinfo.ch et la European Broadcasting Union (EBU). Journaliste spécialisée en environnement, je m’intéresse de près aux matières premières et je suis partie sur le terrain, notamment en Arctique, pour enquêter sur des conflits miniers. Formée en géographie et spécialisée en journalisme d’investigation, en vidéo et en datajournalisme à l’Académie du journalisme et des médias, j'ai collaboré avec Temps présent (RTS), Le Temps, 24 Heures, Heidi.news et Geneva Solutions.