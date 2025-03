Tout comprendre sur la crise humanitaire en RDC

La résurgence du groupe armé du M23 plonge la République démocratique du Congo (RDC) dans une profonde crise humanitaire et politique. Comment expliquer ces confits persistants qui ravagent le pays depuis 30 ans?

Rachel Barbara Häubi

C’est une crise humanitaire oubliée, qui dure pourtant depuis plus de 30 ans. Dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), la chute de Goma et plus récemment celle de Bukavu, deux capitales provinciales tombées aux mains des rebelles du M23, plongent des centaines de milliers de civils dans la terreur. Comment la RDC en est-elle arrivée là? L’explication en images avec Géopolitis et SWI Swissinfo.ch.

