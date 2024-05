Giorgia Meloni participera à la conférence du Bürgenstock

(Keystone-ATS) La présidente de la Confédération Viola Amherd a remis vendredi à Giorgia Meloni une invitation à la conférence de paix sur l’Ukraine au Bürgenstock (NW). La cheffe du gouvernement italien, dont le pays préside le G7, lui a assuré qu’elle participerait, a-t-elle dit.

La dirigeante italienne lui a également affirmé qu’elle considérait qu’il s’agissait d’une initiative “très importante de la part de la Suisse”, a déclaré la Valaisanne à la RTS. Selon une note citée par les agences de presse transalpines, Mme Meloni a également promis “l’engagement de l’Italie pour l’organisation” de cette conférence.

Mme Meloni a également informé son hôte des objectifs de la présidence italienne du G7. Les sept pays les plus industrialisés de la planète se réuniront dans les Pouilles (sud) du 13 au 15 juin, juste avant le sommet de paix sur l’Ukraine.

Cette rencontre a également permis à Rome de remercier la Suisse pour son rôle en tant que membre du Conseil de sécurité de l’ONU, notamment sur le Proche-Orient, avec la résolution sur un cessez-le-feu approuvée à la fin mars. Ce texte était issu des membres non permanents du Conseil, dont la Confédération.

UE, migration et transports

Les discussions avec Mme Meloni et le président Sergio Mattarella, qui avait effectué une visite d’Etat en Suisse en 2022, ont aussi porté sur les négociations entre la Suisse et l’UE. Lors d’une conférence de presse, Mme Amherd a souligné l’importance d’un soutien des Etats membres.

La cheffe du Département fédéral de la défense (DDPS) a également évoqué la coopération en matière de migration et de transports. L’assainissement du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard a aussi été abordé. Il est “urgent de trouver une solution pour cet axe de transit central”, a souligné la Valaisanne.

Abus sexuels et égalité

Samedi, Mme Amherd se rend au Vatican pour rencontre le pape François et le cardinal secrétaire d’Etat Pietro Parolin, numéro deux du Vatican. La promotion de la paix par la Suisse et le Saint-Siège sera un thème central des entretiens, a-t-elle dit. Elle profitera de l’occasion pour réitérer l’invitation à la conférence de paix du Bürgenstock.

La ministre de la défense entend aussi évoquer la question des abus sexuels au sein de l’Eglise catholique. Le Conseil fédéral attend de l’Eglise qu’elle lutte efficacement contre les abus et qu’elle prenne des mesures de prévention importantes.

Viola Amherd veut aussi aborder l’égalité des droits entre hommes et femmes. Pour les habitants de la Suisse, l’égalité fait partie du quotidien et il n’est pas compréhensible que les femmes soient exclues de certaines fonctions et de certains services au sein de l’Eglise et qu’elles ne puissent pas participer à tous les processus de décision, a déclaré la Valaisanne.

Parmi les thèmes qui seront discutés figure encore la construction d’une nouvelle caserne pour la Garde suisse pontificale. Le Vatican, la Confédération et plusieurs cantons versent une contribution pour ce projet, conduit par une fondation privée helvétique. Le chantier est devisé à 50 millions de francs et il manque encore 1,5 million.

Lundi, la présidente de la Confédération assistera à la prestation de serment de 34 nouveaux gardes suisses.