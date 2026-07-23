Gironde: 3400 hectares brûlés et plus de 20’000 évacués

Keystone-SDA

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L'incendie d'origine probablement accidentelle qui a parcouru 3400 hectares près du bassin d'Arcachon (Gironde) est "contenu" au nord de Lège-Cap-Ferret, selon la préfecture, tandis que plus de 20'000 personnes ont été évacuées préventivement de ce secteur.

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(Keystone-ATS) Selon la préfète de Gironde, Sophie Brocas, «le feu n’est pas encore stabilisé» mais jeudi en fin d’après-midi, il était «contenu au nord de la commune de Lège», qui compte 8000 résidents permanents mais attire des dizaines de milliers de touristes en période estivale.

L’objectif principal des pompiers est d’y protéger les habitations. Le quartier de la ville le plus menacé avait été évacué dès mercredi soir et des habitants sont confinés chez eux, inquiets quant à l’évolution de l’incendie.

«On voit les avions qui passent régulièrement, c’est assez anxiogène, on se croirait en zone de guerre», a confié à l’AFP John Wilmes, 46 ans.

«On n’est pas sereins du tout. On attend de voir comment ça se passe mais tout à l’heure, on n’était pas loin de partir. Il y avait une colonne de feu extrêmement menaçante, à quelques centaines de mètres», a-t-il ajouté.

Aucune victime n’est recensée à ce stade et une seule maison isolée a été détruite, trois autres ont été léchées par les flammes et une caravane a brûlé, selon un dernier bilan.

«Surréaliste»

Depuis mercredi soir, environ 20’000 personnes, en majorité dans des campings, ont été évacuées de la zone menacée par les flammes et une quinzaine de centres d’accueil ont été ouverts alentour pour les prendre en charge.

«Les gendarmes sont venus toquer à chacune des maisons. Le feu était à 500 mètres environ», a raconté jeudi à l’AFP Patrick Martineau, 69 ans, habitant du Porge. «On a un peu peur et du mal à réaliser ! C’est surréaliste. Quand on a acheté ici, il y a six ans, on ne pensait pas au risque d’incendie.»

«Nous venons ici tous les ans, c’est terrible», confie à l’AFP Elke Urbain, 50 ans, une touriste belge venue d’Anvers, évacuée d’un camping de Lège-Cap-Ferret après 10 jours sous la tente en famille. «Nous n’avons pas peur parce que tout le monde s’occupe de nous» mais «nous sommes tristes pour les gens d’ici», dit-elle.

Quelque 700 sapeurs-pompiers sont mobilisés contre les flammes, rejoints par 44 militaires de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et appuyés par deux Canadair, deux Air Tractor et un Dash. Plus de 300 gendarmes participent également aux secours.

Parti de Saumos mercredi à la mi-journée, l’incendie a gagné Le Porge avant de s’orienter vers Lège-Cap-Ferret, une zone plus urbanisée, progressant très rapidement dans une forêt de pins dense, avec des flammes hautes de plusieurs dizaines de mètres. Plusieurs routes ont été coupées.

Travaux forestiers interdits

Selon plusieurs sources interrogées par l’AFP, le feu aurait été déclenché par un engin de débroussaillage dans la commune de Saumos. La piste accidentelle est privilégiée par les autorités et la préfecture a interdit «tous travaux forestiers utilisant des moteurs thermiques» dans le département jusqu’à nouvel ordre. Mercredi, ils étaient encore autorisés jusqu’à 13h00.

Selon le gouvernement, plus de 12’500 départs de feu sont intervenus depuis janvier et la surface déjà brûlée dépasse celle de 2022, quand des incendies avaient parcouru près de 30’000 hectares dans la forêt des Landes de Gascogne, forçant à l’évacuation de quelque 50’000 personnes. Plus de 3000 hectares avaient déjà brûlé à l’époque autour de Saumos.

À ce stade, 2026 se situe au deuxième rang des surfaces brûlées à travers l’Union européenne depuis deux décennies de mesures, d’après les données satellitaires du système Effis analysées par l’AFP. Mais c’est la pire année en France.

Les forêts s’enflamment d’autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs depuis des mois, un phénomène accentué par les récentes canicules exceptionnelles. Selon une étude publiée jeudi par des climatologues du groupe World Weather Attribution, le changement climatique provoqué par les activités humaines rend la sécheresse actuelle plus sévère.

L’incendie en Gironde survient après que deux sapeurs-pompiers sont morts, mardi, lors d’un feu près de l’aéroport de Bordeaux, après un précédent décès en Savoie début juillet. Les syndicats de la profession dénoncent un manque de moyens et «l’épuisement» des troupes.