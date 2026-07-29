Gironde: feu «toujours stabilisé», le risque de reprises persiste

Keystone-SDA

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L'incendie qui a consumé 42'000 hectares en Gironde, dans le sud-ouest de la France, est "toujours stabilisé" mercredi matin, selon la préfecture. Les fortes chaleurs et le vent attendus dans la journée menacent d'alimenter de nouvelles reprises des flammes.

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(Keystone-ATS) «C’est aujourd’hui qu’on craint», a déclaré à l’AFP Jérémy Presi, un volontaire rencontré à un poste de ravitaillement d’eau improvisé au nord de Marcheprime, commune à l’épicentre de l’incendie ces derniers jours, à environ 30 km à l’ouest de Bordeaux.

Malgré l’accalmie des deux dernières nuits, pas question pour ce chef d’entreprise en temps normal d’abandonner son poste. «Eux, les touristes peuvent prendre leur bagnole et partir. Ici, c’est chez nous», lance-t-il, au milieu d’une épaisse fumée qui obscurcit la route, où circulent des camions de pompiers en direction du brasier.

Pompiers blessés

Une semaine après le début du plus gros incendie de forêt à ravager la France depuis 1949, où environ 50’000 hectares avaient été calcinés, «la nuit a été calme, le feu est ce matin toujours stabilisé avec plusieurs reprises (…) traitées rapidement cette nuit», a annoncé la préfecture.

Avec 42’000 hectares partis en fumée, «la surface brûlée n’a pas évolué», a-t-elle ajouté. Mais le bilan des blessés au sein des rangs des pompiers s’est quant à lui alourdi, passant à 126, soit 16 de plus que la veille.

Vu du ciel, la forêt ressemble à un cimetière de pins calcinés, s’élevant à perte de vue avec leur tronc noirci et encore parfois quelques touffes d’épines à leur cime.

Les pompiers surveillent mercredi trois principaux points chauds situés au nord-ouest du bassin d’Arcachon et en lisière de l’agglomération bordelaise, avec notamment un combat «très compliqué» sur une dune de la presqu’île du Cap Ferret, à 60 km à l’ouest de Bordeaux.

«L’objectif va être d’empêcher qu’il (le feu) descende plus au sud vers la presqu’île (du cap Ferret) où il y a des villages», a déclaré un pompier à l’AFP.

Conditions «défavorables»

Après une baisse des températures, les conditions météorologiques «défavorables» de mercredi, avec des températures attendues en hausse avec jusqu’à 41°C dans les terres et 38°C sur le littoral participent à une crainte des sapeurs-pompiers d’une reprise du feu.

La Gironde et le département voisin des Landes sont notamment placés en vigilance orange canicule à partir de midi, de quoi assécher encore une végétation prompte à s’enflammer. Le dispositif d’avertissement français comprend quatre niveaux, de vert (pas de vigilance particulière) à rouge (vigilance absolue) en passant par jaune et orange. Outre la chaleur, le vent risque de souffler sur les braises et alimenter de nouveau l’incendie.

Les autorités s’attendent dès le début d’après-midi à des vents d’ouest avec des rafales de 30 à 45 km/h, et un taux d’humidité en baisse. Un risque d’orages est annoncé pour jeudi.

La veille, 4000 touristes des campings et résidences de vacances avaient été évacués à titre préventif de la station balnéaire de Lacanau, à 50 km à l’ouest de Bordeaux.

Depuis le début de cet incendie hors-norme, 222’000 personnes ont été évacuées de manière préventive dans 24 communes du secteur. Mardi soir, 57’000 habitants de trois villes proches de Bordeaux évacués dans le week-end ont pu rentrer chez eux, a indiqué la préfète du département Sophie Brocas.

Un chantier colossal de 127 kilomètres de «coupes tactiques», quasiment achevé, vise à priver ce feu, d’origine accidentelle, de «combustible» et empêcher sa progression, selon l’association Défense de la forêt contre les incendies de la région aquitaine (DFCI).

Ces derniers jours, le sud-est du pays a aussi été touché par plusieurs incendies, en Corse, dans les Hautes-Alpes et dans le Var.