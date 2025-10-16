La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Givaudan ouvre un centre d’innovation à Toulouse

Keystone-SDA

Givaudan inaugure un nouveau centre d'innovation en biotechnologie blanche, qui utilise des micro-organismes ou des enzymes pour fabriquer des produits industriels, à Toulouse, dans le sud-ouest de la France.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le site sera dédié aux ingrédients cosmétiques actifs pour l’activité Active Beauty du groupe. Le montant de l’investissement n’a pas été dévoilé.

Le nouveau centre «fonctionnera en synergie avec les autres sites d’Orsay et de Pomacle», situés respectivement en Île-de-France et au nord-est de Reims, selon le communiqué paru jeudi.

Le site toulousain «sera doté de laboratoires à la pointe de la technologie qui consolideront l’expertise de Givaudan en biotechnologie blanche, dont un laboratoire de fermentation dédié et une zone de développement de biocatalyse», ajoute la multinationale verniolane des arômes et parfums.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision