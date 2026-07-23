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Givaudan voit ses recettes et son bénéfice trimestriels reculer

Keystone-SDA

Givaudan a vu ses revenus battre en retraite au premier semestre de l'année, freinés par le segment Goût et Bien-être. Son résultat opérationnel a lui nettement diminué, engendrant une chute du bénéfice. La société pointe "la vigueur persistante du franc".

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2 minutes

(Keystone-ATS) De janvier à juin, le chiffre d’affaires du géant des arômes et parfums s’est établi à 3,80 milliards de francs, soit une baisse sur un an de 1,7%. A taux de change équivalents, le groupe vernolian affiche cependant une progression de 3,6%, contre 6,5% à la même période un an plus tôt, dévoile-t-il jeudi dans un communiqué.

L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté est passé à 923 millions contre 973 millions un an plus tôt et la marge afférente est ressortie à 24,3%, contre 26,2% auparavant. Le bénéfice net a pour sa part chuté de 24,6% à 475 millions.

Ces chiffres aux attentes des analystes AWP qui tablaient sur des recettes de 3,8 milliards de francs, et une croissance organique de 3%. L’Ebitda ajusté était prévu à 925 millions, pour une marge de 24,4%, et le bénéfice net était par contre espéré plus élevé, à 541 millions.

En termes de perspectives, la direction vise toujours une croissance moyenne de ses ventes à périmètre comparable de 4 à 6% et une croissance moyenne de son flux de trésorerie disponible ajusté supérieure à 12% sur cinq ans.

Givaudan dit vouloir s’appuyer sur ses atouts actuels et son modèle économique éprouvé dans son coeur de métier, «tout en poursuivant son expansion vers des marchés connexes à forte valeur ajoutée afin de stimuler une croissance durable et rentable».

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