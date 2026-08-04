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Glacier du Rhône: pétition contre la grotte touristique déposée

Keystone-SDA

Cinq associations écologistes ont remis, mardi, une pétition à la chancellerie cantonale valaisanne. Munie de 10'066 signatures, recueillies en ligne ou via papier, celle-ci vise à préserver le glacier du Rhône.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La pétition émane de Pro Natura, du WWF, de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, de l’association Mountain Wilderness et du groupe haut-valaisan «environnement et transport»

Le texte demande de supprimer la grotte de glace ouverte aux touristes, de mettre un terme à l’entrée payante sur le glacier et à en donner un libre accès. Enfin, les initiants souhaitent que l’on dépollue en urgence ce site «gravement dégradé», que l’on retire les bâches qui ont coulé au fond du lac glaciaire et les matériaux de construction partout dispersés et qui dégradent le paysage, le lac glaciaire et les jeunes eaux du Rhône.

Pour rappel, une pétition, a contrario d’un référendum, n’a aucune valeur juridique contraignante. Il n’y aura donc pas de votation populaire en la matière.

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