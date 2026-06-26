Les glaciers ont déjà épuisé leurs réserves hivernales

Les glaciers suisses ont perdu un quart de leur volume au cours des dix dernières années. Keystone / Ti-Press / Massimo Piccoli

Dans les prochains jours, les glaciers suisses devraient avoir épuisé leurs réserves hivernales. Ils entreront alors dans une phase de fonte nette. Une situation qui s'explique par la vague de chaleur actuelle, mais également par un hiver pauvre en neige.

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Sandro Della Torre, SRF

La vague de chaleur se fait ressentir jusque dans les hautes montagnes. Le jour de perte des glaciers – soit le jour où les glaciers auront épuisé toutes leurs réserves hivernales – devrait être atteint dans les prochains jours selon les calculs d’une équipe de recherche glaciologique de l’EPFZ. Il s’agirait du deuxième jour de perte des glaciers le plus précoce jamais enregistré.

Le 29 juin, les glaciers basculent

«Selon nos calculs et prévisions, le jour de perte des glaciers de cette année interviendra cette année le 29 juin», explique le glaciologue Matthias Huss. À partir de cette date, les glaciers suisses devraient avoir perdu tout le volume qu’ils ont accumulé durant l’hiver.

Le 29 juin reste cependant un premier calcul, la date exacte pourrait légèrement varier. Mais la tendance générale est claire, affirme Matthias Huss.

Contenu externe The heat wave eating away the snow on the Alps' biggest glacier…

Within just two weeks Konkordiaplatz on Great Aletschgletscher has gone from snow-covered to bare ice. Not absolutely exceptional. It's the timing that is worrying: This should occur 1-2 months later in the season pic.twitter.com/QOGVeRPfafLien externe — Matthias Huss (@matthias_huss) June 23, 2026 Lien externe

Pas de nouveau record

«La situation est vraiment très exceptionnelle. Seule l’année 2022 a fait pire, avec un jour de perte des glaciers survenu encore un peu plus tôt. Cette année se classe donc au deuxième rang des records de fonte les plus précoces», précise le glaciologue.

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La vague de chaleur actuelle est en train d’épuiser les dernières réserves hivernales des glaciers. En temps normal, ce seuil n’est atteint qu’au mois d’août, précise Matthias Huss. Avec son équipe, le glaciologue a également calculé qu’en ce moment il y a tellement d’eau de fonte qui s’écoule des glaciers suisses qu’elle pourrait remplir une piscine olympique toutes les six secondes.

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Cette situation exceptionnelle trouve plusieurs explications. Le fait que les glaciers suisses se trouvent déjà à ce point de bascule n’est pas seulement lié à la vague de chaleur actuelle, les conditions observées plus tôt dans l’année ont aussi participé à la situation actuelle, rappelle Matthias Huss.

«D’une part, nous avons à nouveau eu un hiver pauvre en neige. Cela signifie que la couche protectrice des glaciers est médiocre», explique Matthias Huss. De plus, la chaleur estivale s’est installée très tôt. «Nous avons déjà eu les premières vagues de chaleur en mai avec 30 degrés en plaine», souligne le glaciologue. Et maintenant, il y a cette vague de chaleur exceptionnelle par son intensité, mais surtout par sa durée.

Les perspectives pour le reste de l’été sont peu encourageantes: «Les températures élevées que nous atteindrons avec certitude en juillet et août conduiront directement à une perte glaciaire à long terme. Nous perdrons cette année à coup sûr énormément de glace», conclut le glaciologue.

Traduit de l’allemand par RTS, vérifié par sj

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