Glissements de terrain et inondations en Suisse orientale

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Plusieurs voies de communication étaient impraticables samedi en Suisse orientale en raison de glissements de terrain ou de crues. Les fortes précipitations ont entraîné de nombreuses interventions de pompiers à Zurich, en Thurgovie, à St-Gall et à Zoug.

Les intempéries ont perturbé le trafic ferroviaire, ont indiqué les CFF. La ligne entre St Margrethen (SG) et la gare centrale de Munich, en Allemagne, a été interrompue dans la région bavaroise de l’Allgäu samedi matin.

Certaines routes cantonales dans les cantons de Zurich, Saint-Gall et Thurgovie ont été fermées en raison de glissements de terrain, a indiqué de son côté le Touring Club Suisse (TCS).

Les interventions de pompiers et les déclarations de sinistre ont été nombreuses dans les cantons de Zurich, Thurgovie et St-Gall. Rien que dans le canton de Thurgovie, la police avait déjà enregistré plus de 150 déclarations de sinistres samedi. Les pompiers zurichois ont mené 200 interventions et les st-gallois 90.

Dans la plupart des cas, il s’agissait de caves inondées. A certains endroits, la Thur et de petits ruisseaux sont sortis de leur lit tandis que des glissements de terrain ont été signalés. Personne n’a été blessé.

Dans le canton de Zoug, plusieurs entrées d’immeubles, caves et buanderies ont été inondées. La police a enregistré 15 signalements. Beaucoup d’eau s’est également accumulée sur l’autoroute A14 entre Baar et Zoug. Les lacs de Zoug et d’Aegeri sont sortis de leur lit à certains endroits.

Accalmie samedi

Samedi à la mi-journée, la situation sur le front des inondations restait tendue dans certaines parties de la Suisse. Le danger de crues est marqué pour le Rhin depuis le lac de Constance à jusqu’à Bâle ainsi que pour la Thur de l’embouchure de la Sitter à l’embouchure du Rhin.

Dans le reste de la Suisse, le niveau de nombreux cours d’eau devrait stagner, voire baisser en raison d’une accalmie samedi.

La situation pourrait toutefois évoluer dimanche: les précipitations attendues, la montée de la limite des chutes de neige et les sols déjà saturés vont entraîner une nouvelle hausse des débits, selon le portail des dangers naturels de la Confédération.