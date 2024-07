Goldman Sachs fait plus que doubler ses résultats au 2e trimestre

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) La banque d’affaires américaine Goldman Sachs a annoncé lundi un bénéfice net plus que doublé au deuxième trimestre, profitant de l’évolution des marchés financiers ainsi que de l’activité dans le secteur des fusions-acquisitions.

Elle a dégagé un produit d’exploitation de 12,73 milliards de dollars (11,4 milliards de francs), contre 10,89 milliards un an plus tôt, et son bénéfice net ressort à 2,89 milliards, contre 1,07 milliard au deuxième trimestre de l’année précédente.

Rapporté par action et à données comparables -référence pour les marchés-, le bénéfice net s’établit à 8,62 dollars quand le consensus des analystes de Factset attendait 8,36 dollars.

Evoquant les performances du groupe sur le premier semestre, son patron David Solomon a souligné dans un communiqué la “forte croissance sur un an” dans les branches Global banking and markets (fusions-acquisitions, entrées en Bourse, levées de capitaux) et Gestion d’actifs et gestion de fortune.

La première a vu son chiffre d’affaires progresser de 14% sur un an à 8,18 milliards de dollars tandis que celui de la seconde a bondi de 27% par rapport à la même période de l’année précédente, à 3,88 milliards de dollars.

Le groupe affirme dans son communiqué s’être placé au premier rang des opérations de fusion et acquisition annoncées et finalisées depuis le début de l’année dans le monde entier.

Le niveau des actifs sous gestion atteignait un record de 2930 milliards de dollars à fin juin, soit 86 milliards de plus récoltés au cours du deuxième trimestre.