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Gothard: dix ans du plus long tunnel ferroviaire du monde

Gotthard : les dix ans du plus long tunnel ferroviaire du monde
Gotthard : les dix ans du plus long tunnel ferroviaire du monde Keystone-SDA

Le tunnel de base du Saint-Gothard fête ses dix ans ce lundi. Inauguré le 1er juin 2016, l'ouvrage de 57 kilomètres a permis de presque doubler la demande en trafic voyageurs sur cet axe, ont indiqué les CFF.

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(Keystone-ATS) Dix ans après son inauguration, le tunnel de base du Saint-Gothard a profondément transformé les liaisons ferroviaires entre le nord et le sud de la Suisse.

Depuis sa mise en service le 1er juin 2016, 169’000 trains de voyageurs et 276’000 trains de marchandises ont emprunté le plus long tunnel ferroviaire du monde. Avec l’ouverture du tunnel de base du Ceneri en 2020, le trajet entre Zurich et Lugano a été réduit à 1h53, soit environ 50 minutes de moins qu’avant l’ouverture du tunnel. La demande sur l’axe du Gothard a presque doublé en dix ans, peut-on lire dans un communiqué publié lundi.

Le trafic marchandises a lui aussi bénéficié de cette infrastructure. Le volume transporté a atteint 24,2 millions de tonnes en 2025, contre 17,8 millions sur l’ancienne ligne de faîte en 2015.

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