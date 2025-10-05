La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Gouvernement Lecornu resserré: Bruno Le Maire aux Armées

Keystone-SDA

Emmanuel Macron a nommé dimanche soir une première salve de 18 ministres du gouvernement de Sébastien Lecornu, dont les principales nouveautés sont le macroniste Roland Lescure à l'Economie et le retour de Bruno Le Maire, aux Armées.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Bruno Retailleau, patron du parti de droite Les Républicains qui a décidé in extremis dimanche de rester au gouvernement, demeure à l’Intérieur, et le macroniste de droite Gérald Darmanin est reconduit à la Justice, a annoncé le secrétaire général de l’Elysée Emmanuel Moulin.

Les ex-premiers ministres Elisabeth Borne et Manuel Valls sont aussi confirmés, respectivement à l’Education et aux Outremer, tout comme le MoDem Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères, Catherine Vautrin (Santé et Travail) et la LR Rachida Dati à la Culture, malgré sa candidature à la mairie de Paris et son procès prévu en septembre 2026 pour corruption. A Bercy, Amélie de Montchalin reste ministre des Comptes publics.

