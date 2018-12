Et pour la première fois de l'histoire, l'armée sera dans les mains d'une femme. La démocrate-chrétienne Viola Amherd hérite du Département fédéral de la Défense, de la Protection de la population et des Sports, alors que la libérale-radicale Karin Keller-Sutter reprend la Justice et la Police.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Une femme à la Défense 10. décembre 2018 - 14:47 La rocade était attendue, mais peut-être pas de cette ampleur: quatre des sept département du Conseil fédéral changent de mains à la faveur de l’élection des deux nouvelles ministres. Et pour la première fois de son histoire, la Suisse aura une femme à la tête de la Défense. Les sept ministres s'étaient déjà rencontrés vendredi mais n'étaient pas parvenus à s'entendre à ce stade. Trois conseillers fédéraux restent à la tête de leur département: Ueli Maurer aux Finances, Ignazio Cassis aux Affaires étrangères et Alain Berset à l’Intérieur. La socialiste Simonetta Sommaruga peut désormais diriger le Département fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication qui lui avait échappé il y a huit ans lorsqu'elle avait succédé à Moritz Leuenberger. Le dicastère était passé dans les mains de la démocrate-chrétienne Doris Leuthard. Avec Guy Parmelin, un ancien viticulteur reprend les rênes de l’Economie, de la Formation et de la Recherche. Et pour la première fois de l'histoire, l'armée sera dans les mains d'une femme. La démocrate-chrétienne Viola Amherd hérite du Département fédéral de la Défense, de la Protection de la population et des Sports, alors que la libérale-radicale Karin Keller-Sutter reprend la Justice et la Police.