Grand Conseil bernois sous le signe du bilinguisme

Keystone-SDA

Le Grand Conseil bernois a vécu mercredi sa journée du bilinguisme. La présidente germanophone du Parlement, la socialiste Edith Siegenthaler, a encouragé les 160 députés à prononcer tout ou une partie de leurs interventions dans la langue de l'autre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «J’aimerais également souligner que personne n’est forcé d’utiliser l’autre langue, chacun et chacune peut décider dans quelle langue il veut s’exprimer», a ajouté la présidente du Grand Conseil qui a mené une partie des débats en français. Certains députés ont joué le jeu, mais la plupart se sont limités à quelques mots de salutation en français.

Au Grand Conseil bernois, il est d’usage que chaque député s’exprime dans sa langue, en suisse allemand ou en français. Le 10 septembre, les élus qui le souhaitaient pouvaient prononcer quelques mots dans l’autre langue. Cet événement est organisé en partenariat avec le Forum du bilinguisme et l’association BERNbilingue.

En écho à la journée européenne des langues du 26 septembre, la Confédération organise depuis 2019 des journées du plurilinguisme. Le Forum du bilinguisme, qui a son siège à Bienne, a proposé aux cantons de mettre sur pied leur propre Journée du bilinguisme au sein de leur Parlement.

L’ancien député socialiste du Jura bernois Hervé Gullotti avait lancé l’exercice en 2019 lorsqu’il était président du Grand Conseil. L’actuel maire de Tramelan avait fait adopter une motion qui chargeait le bureau de l’organe législatif à reconduire une telle journée chaque année.

