Grand Raid: la solitude du pédaleur de fond

Le futur vainqueur Alexandre Moos au sommet du Pas de Lona (swissinfo.ch)

Près de 3500 coureurs de vingt nationalités qui s'affrontent sur VTT entre les stations valaisannes de Verbier et de Grimentz, la «mère des courses marathon» a soufflé samedi ses vingt bougies avec un nouveau record absolu du parcours, celui du Valaisan Alexandre Moos!

Il est 6 h 30, Verbier s'éveille à peine et les nuages s'accrochent encore au flanc des montagnes: les 1087 coureurs sur la ligne de départ du grand parcours sont tellement nombreux qu'il a fallu établir deux groupes pour s'élancer séparément à un quart d'heure d'intervalle.



On est en pays catholique et c'est le curé de la paroisse de Verbier qui donne le coup d'envoi: «Le Grand Raid n'est pas une course contre les autres, c'est une course avec soi-même. Soyez fair-play et que le Seigneur vous bénisse!»



Devant eux, 121 km de chemins souvent caillouteux, de routes et de sentiers herbeux serpentant dans la montagne. Au total, une dénivellation de 5430 mètres de montées et de descentes abruptes à travers six vallées. Le casque ne sera pas de trop pour parer aux risques de chutes des plus «frappadingues», ceux qui pédalent à la descente à tombeau ouvert.

7 h 45

A peine une heure et quart plus tard, la tête de la course a escaladé le Col de la Croix et dévalé la pente jusqu'à Nendaz. Les deux futurs vainqueurs occupent déjà les deux premières places, mais dans le désordre. Le Jurassien Roger Beuchat est parti tel l'éclair devant le Valaisan Alexandre Moos. Les freins à disque des vélos dégagent une odeur âcre. La pente est raide et elle mène tout droit à... la rampe d'escaliers des télécabines du Tracouet! Les plus audacieux ne décollent même pas les fesses de la selle de leur VTT et dévalent les marches sans arrêter leur monture.

8 h 35

Après 40 km de course d'enfer, c'est toujours le duo de maillots rouges Moos-Beuchat qui mène le bal. Au ravitaillement en boissons, oranges et bananes, ils n'ont pas un regard pour les bénévoles qui leur tendent de quoi reprendre des forces. Pas le temps non plus de savourer le cor des Alpes. C'est pour les touristes et les spectateurs qui sont venus par milliers tout au long du parcours.

9 h 15

A l'alpage féerique de Mandelon, les coureurs foncent tête casquée sur Evolène. On commence à observer les premiers genoux en sang. Le flot continu de VTT est à peine ralenti par les nombreux virages. Deux coureurs néérlandais ont crevé un pneu sur les cailloux pointus et se mettent ensemble pour changer leurs roues. Regard de dépit...

10 h 17

Devant l'église d'Evolène, le Christ crucifié semble en communion avec les forçats de la route. Les coureurs sont au milieu de leur chemin de croix et il faut bien égrainer dix minutes pour voir les premiers poursuivants du duo de tête montrer le bout de leur guidon. Le soleil brille et l'ambiance au village est à la fête, à peine troublée par le ballet des hélicoptères qui déposent journalistes et VIP aux passages-clé.

11 h 30

La foule des grands jours se presse au sommet du Pas de Lona, le clou du spectacle si l'on ose dire cela sans craindre pour les pneus des VTT. En 2005, il avait neigé et les organisateurs avaient dû rapatrier 1800 personnes bloquées par les conditions météo. Cette année, il fait frais mais heureusement pas de flocons à l'horizon.



Au sommet de la montée vertigineuse, les concurrents poussent leur vélo entre une haie très dense de spectateurs qui les encourage par leur prénom: «Vas-y Daniel! Hop Christian!» Facile, le prénom des coureurs est écrit en gros sur le guidon. Le Valais est un petit monde, mais tous les Valaisans ne s'appellent pas (encore) par leur prénom... De joyeux drilles portent chapeau de paille sur leur casque et un sac militaire à longs poils dans le dos. Effet hilarant garanti! C'est bon pour le moral quand il s'agit de plonger sur Grimentz. Le panneau indicateur mentionne encore 2 h 30 pour atteindre l'arrivée au bas de la vallée...

12 h 25

Le panneau est fait pour les marcheurs tranquilles. En fait, il faut largement moins d'une heure au grand vainqueur Alexandre Moos pour rejoindre l'arrivée de Grimentz située sous une vaste tente de cantine qui sent bon la saucisse et les steaks grillés. Au micro, le speaker peut s'enthousiasmer: record largement battu de plus de 12 minutes, en 6 heures 4 minutes et 5 secondes, par un Valaisan qui efface des tabelles celui du Français Thomas Dietsch, vainqueur en 2007 en 6 heures 17 minutes et 16 secondes.



«C'est un extra-terrestre», commente le No 2 de l'épreuve qui a plus d'un quart d'heure de retard.



Olivier Grivat, swissinfo.ch

Classement final 1. Alexandre Moos, Miège (Valais), 6h04'05



2. Roger Beuchat, Glovelier (Jura), 6h21'30



3. Frédéric Frech, (France), 6h26'26 Fin de l'infobox

Classement féminin 1. Marielle Saner Guinchard, Collombey (Valais) 7:24.10,6



2. Myriame Saugy, Nyon (Vaud) 7:47.05,1



3. Andrea Kuster, Davos Dorf (Grisons) 8:00.55,7 Fin de l'infobox

Citations Alexandre Moos, le vainqueur: «J'étais très motivé, bien préparé et bien soutenu par le public avec mon maillot de champion suisse sur le dos. Avec Roger Beuchat, on ne s'est pas mis d'accord pour procéder à une course d'équipe. On y est allé au feeling... »



Roger Beuchat, 2e: «C'était génial. J'ai effectué la moitié de la course en tête, mais j'ai connu un petit coup de barre au pied du Pas de Lona. Et je n'étais pas vraiment au point dans la descente... »



Frédéric Frech, 3e: «J'ai effectué ue course d'attente en m'efforçant de conserver la troisième place. Cela a bien fonctionné, mais Alexandre Moos est vraiment un extra-terrestre.. » Fin de l'infobox

