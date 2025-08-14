La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Grands prédateurs: l’exécutif bernois rejette le contre-projet

Keystone-SDA

Le Conseil-exécutif s'oppose au contre-projet à l'initiative cantonale "Pour la régulation des grands prédateurs dans le canton de Berne!". Il s'est déjà prononcé contre l'initiative elle-même.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’initiative souhaite donner plus de pouvoir au canton pour gérer les populations de grands prédateurs.

Retravaillé après sa première lecture au Grand Conseil, le contre-projet de la Commission des finances prévoit de limiter les dispositions proposées aux loups et aux ours. Tous les autres grands prédateurs, comme le lynx et le chacal doré, ne sont ainsi pas concernés par le contre-projet.

Les mesures proposées dans le contre-projet comme dans l’initiative concernent toutefois un domaine dans lequel le canton n’a pratiquement aucune compétence réglementaire, estime l’exécutif bernois dans un communiqué diffusé jeudi. En outre, les revendications du contre-projet correspondent à la pratique actuelle: le tir est ordonné par le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement dès que les conditions requises, qui se basent sur le seul de dommages, sont remplies.

