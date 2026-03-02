Grandson: commémoration de la bataille et réouverture du château

Keystone-SDA

Grandson (VD) a commémoré lundi les 550 ans de la bataille du même nom qui a vu la victoire de Confédérés sur l'armée du Duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, le 2 mars 1476. Pour l'occasion, le château a rouvert au public après 15 ans de travaux de rénovation.

(Keystone-ATS) La cérémonie s’est déroulée au pied de l’édifice, en présence notamment du conseiller fédéral Ignazio Cassis, ainsi que des conseillères d’Etat Christelle Luisier, Isabelle Moret (pour Vaud) et Sylvie Bonvin-Sansonnens (Fribourg).

«Nous ne célébrons pas un affrontement guerrier, mais un pan de l’histoire suisse», a déclaré Ignazio Cassis. Christelle Luisier a, elle, relevé qu’il y a 550 ans comme aujourd’hui «l’unité n’est pas un slogan mais une condition de survie», sachant que les Confédérés avaient vaincu une armée plus nombreuse et puissante.

A l’issue de la cérémonie, le public a pu découvrir un aperçu du monument historique rénové, ainsi que sa nouvelle exposition immersive intitulée «Grandson: 1000 ans d’histoire». L’inauguration pour le grand public est prévue ce week-end.