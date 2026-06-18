Gratuité des crèches et du parascolaire: contreprojets à élaborer

Keystone-SDA

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Les modes de garde d'enfants étaient au menu du Grand Conseil genevois jeudi. Trois initiatives, deux pour la gratuité des crèches et du parascolaire et une pour créer plus de places de crèche, ont été refusées jeudi. Des contreprojets seront élaborés pour ces trois textes.

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(Keystone-ATS) Deux initiatives constitutionnelles de l’Union populaire (LUP) demandent la gratuité des places de crèches pour l’une et l’accueil à la journée continue et gratuit pour tous les élèves de l’école obligatoire pour l’autre. Elles ont uniquement trouvé un soutien dans les rangs de la gauche, qui estime que «le système actuel ne répond pas aux besoins».

L’autre initiative, qui émane des Vert’libéraux et du Centre, vise à inciter la création de nouvelles places de crèche afin de répondre à la demande. Parmi les mesures préconisées, le versement par les communes d’un acompte à la Fondation pour l’accueil préscolaire. La somme serait retournée à la commune si elle offre des places de crèche en nombre suffisant.

Parcours du combattant

L’initiative législative impose aussi au canton de délier les cordons de sa bourse à hauteur de 100 millions de francs. Elle prévoit aussi la possibilité de financer d’autres modèles de garde, dont la garde à domicile et les structures privées et associatives. Elle demande enfin que le coût pour les parents de l’accueil en crèche de leur enfant ne dépasse pas 10% de leur revenu déterminant.

«Trouver une place en crèche relève toujours du parcours du combattant», a souligné la députée du Centre Alia Chaker Mangeat. Et de défendre «la solution innovante, concrète et pragmatique» de l’initiative lancée par son parti. Mais la politique préscolaire relève des compétences communales, a rétorqué la conseillère d’Etat Anne Hiltpold, en charge du Département de l’instruction publique.

Le texte du Centre et des Vert’libéraux a été nettement refusé. Restait ensuite à se prononcer sur des contreprojets. «On ne peut pas laisser partir devant le peuple ces initiatives sans contreprojet», a insisté le député de Libertés et justice sociale (LJS) Raphaël Dunand. Il a mis en garde contre «les conséquences financières désastreuses» pour le canton.

Réforme fédérale

Le principe d’un contreprojet a été accepté pour les trois initiatives. La commission de l’enseignement et de l’éducation a désormais une année pour finaliser ses travaux.

Elle devra travailler en tenant compte du contexte fédéral qui va évoluer, des réformes visant à renforcer le soutien à l’accueil extrafamilial étant en cours. Une allocation de garde pour enfants, présenté comme un contre-projet indirect à l’initiative populaire sur les crèches du PS, a été acceptée par les deux chambres.