La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Grave accident d’autocar dans l’Etat de New York

Keystone-SDA

Un autocar transportant une cinquantaine de touristes, parmi lesquels des enfants, s'est renversé sur une autoroute du nord de l'Etat de New York, faisant de nombreuses victimes dont plusieurs morts, a annoncé la police.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La plupart des passagers du véhicule sont d’origine indienne, philippine ou chinoise, a-t-elle précisé.

«C’est un autocar de tourisme qui venait des chutes du Niagara en direction de ce que nous pensons être New York City, avec plus de 50 passagers à bord, des femmes, des enfants également», a déclaré James O’Callaghan, porte-parole de la police de l’Etat, interrogé depuis les lieux par les télévisions locales.

«L’autocar circulait vers l’est juste avant la sortie de Pembroke, et pour des raisons inconnues a perdu le contrôle, est allé dans le terre-plein central (…) et a fini dans le fossé», a-t-il poursuivi.

Il a également précisé que des personnes étaient toujours incarcérées» dans l’autocar quand d’autres avaient été «éjectées» du bus.

«Il y a plusieurs blessés graves, et comme cela vient d’être annoncé par la police de l’Etat de New York, plusieurs morts», a aussi rapporté sur X Mark Poloncarz, responsable du comté d’Erié.

De nombreux secours ont été envoyés sur place, appuyés par plusieurs hélicoptères.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
21 J'aime
17 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision