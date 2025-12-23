Greta Thunberg arrêtée à Londres lors d’une manif pro-Palestine

Keystone-SDA

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a été arrêtée mardi à Londres lors d'une manifestation en soutien au groupe proscrit Palestine Action, ont annoncé dans des communiqués les associations Defend Our Juries et Prisoners for Palestine.

(Keystone-ATS) «Greta Thunberg tenait une pancarte sur laquelle on pouvait lire ‘je soutiens les prisonniers de Palestine Action. Je m’oppose au génocide'», a souligné un porte-parole de Defend Our Juries, précisant que la militante avait «été arrêtée en vertu de la loi antiterroriste» britannique.

Palestine Action a été ajoutée début juillet à la liste des organisations considérées comme «terroristes» au Royaume-Uni, après des actes de vandalisme perpétrés par ses militants, dont certains sont en détention et ont débuté une grève de la faim. Tout soutien à l’organisation est passible de jusqu’à 6 mois de prison.