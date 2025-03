Groenland: le Danemark « n’apprécie pas le ton » de JD Vance

Le Danemark "n'apprécie pas le ton employé" par le vice-président américain JD Vance, qui a vivement critiqué la supposée inaction danoise au Groenland, a déclaré samedi le ministre danois des Affaires étrangères danois.

(Keystone-ATS) « Nous sommes ouverts aux critiques, mais, pour être tout à fait honnête, nous n’apprécions pas le ton sur lequel elles ont été formulées », a dit Lars Løkke Rasmussen dans une vidéo en anglais sur X. « Ce n’est pas ainsi que l’on s’adresse à ses proches alliés, et je considère toujours le Danemark et les États-Unis comme des proches alliés », a-t-il ajouté.

En visite vendredi sur la seule base militaire américaine au Groenland, JD Vance a estimé que le Danemark « n’a pas fait du bon travail pour le peuple du Groenland », lui reprochant en particulier de ne pas avoir suffisamment investi dans l’immense île arctique que convoite Donald Trump.

« L’accord de défense de 1951 offre aux États-Unis de nombreuses possibilités d’avoir une présence militaire beaucoup plus forte au Groenland. Si c’est ce que vous souhaitez, discutons-en », a répliqué le ministre danois en référence au texte régissant la présence américaine au Groenland.

En 1945, les États-Unis avaient 17 bases et installations militaires au Groenland, avec des milliers de soldats, a-t-il rappelé. « Nous pouvons faire plus, beaucoup plus dans le cadre actuel », a-t-il ajouté.

Important pour la « sécurité internationale »

La base américaine de Pituffik constitue un avant-poste de la défense antimissile américaine, car la trajectoire la plus courte des missiles en provenance de Russie vers les Etats-Unis passe par le Groenland.

Donald Trump a répété vendredi avoir « besoin du Groenland, et c’est très important, pour la sécurité internationale ». Son vice-président a exclu un usage de la force pour parvenir à ses fins, assurant qu’il parviendrait à convaincre les Groenlandais de se rallier aux Etats-Unis et de signer un accord avec eux.

Le Groenland vient de se doter d’un nouveau gouvernement de coalition et la majorité des Groenlandais souhaite l’indépendance du territoire, qui jouit d’une large autonomie au sein du royaume du Danemark.