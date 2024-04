Gros éboulement dimanche dans le massif de la Bernina

(Keystone-ATS) Un gros éboulement s’est produit dimanche dans le massif de la Bernina en Engadine. Selon les premières informations, il n’a pas fait de victime ou de blessé.

L’éboulement s’est produit dimanche vers 07h00 au Piz Scerscen qui culmine à 3970 mètres d’altitude, a indiqué à Keystone-ATS Peter Niggli, maire de la commune de Samedan (GR). Il confirme ainsi les informations de plusieurs médias. Le volume de l’éboulement est estimé à plus d’un million de mètres cubes.

La roche qui s’est détachée de la montagne s’est accumulée dans le Val Roseg, sur le territoire de la commune de Samedan, sur une longueur de plus de cinq kilomètres. Des vols de recherche ont été effectués. Aucune personne tuée ou blessée n’a été repérée, a précisé Anita Senti, porte-parole de la police cantonale grisonne. Aucune disparition n’a été signalée à la police.

Un événement “très rare”

Un éboulement d’une telle ampleur est “très rare”, selon le maire de Samedan. Le volume de l’éboulement est de l’ordre de grandeur de celui de Bondo (GR) en 2017.

Les randonneurs qui ont passé la nuit dans la salle d’hiver de la cabane du Club alpin suisse (CAS) Tschierva, qui est fermée, sont en sécurité. “On peut supposer que personne ne se trouvait dans la région à cette heure matinale”, a déclaré le maire de Samedan.

Analyse de la situation en cours

Les autorités déconseillent de se rendre dans le Val Roseg et dans la zone de l’éboulement. La commune de Samedan analyse la situation en collaboration avec l’Office cantonal des forêts et des dangers naturels et prendra ensuite d’éventuelles mesures, a expliqué Peter Niggli. Le risque d’une éventuelle formation de lac dans la vallée en raison de l’éboulement sera aussi examiné.

Comme le CAS Bernina l’écrit sur son site Internet, les accès aux cabanes de montagne Tschierva et Coaz sont concernés par l’éboulement. Les traversées du glacier Tschierva vers le Piz Roseg, le Piz Scerscen et le Piz Aguagliouls sont également touchées.