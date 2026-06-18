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Gros crédit de 35,5 millions pour la rénovation de bâtiments

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat vaudois sollicite des crédits totalisant 35,5 millions de francs auprès du Grand Conseil pour financer une campagne de rénovation sur divers bâtiments de l'administration cantonale. Huit sites et bâtiments sont concernés.

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1 minute

(Keystone-ATS) «Il s’agit de travaux de rénovation touchant autant l’enveloppe thermique que les aménagements intérieurs, des transformations d’installations techniques, des changements d’agent énergétique et l’installation de panneaux photovoltaïques. Ces travaux mèneront à des réductions de consommations énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre», indique jeudi le gouvernement dans ses décisions.

Six crédits d’étude sont prévus pour développer des projets d’assainissement énergétique sur les sites du Dépot et abri des biens culturels à Lucens, de l’Ecole technique de la Vallée de Joux au Sentier, du Centre professionnel du Nord vaudois, du site Riponne 10 ainsi que du Gymnase de Beaulieu et du Jardin botanique, à Lausanne, détaille le Canton.

Deux crédits d’ouvrage sont, eux, nécessaires, pour des travaux sur le site de Marcelin à Morges et au Simplon 43 à Lausanne. Enfin, un crédit cadre relatif à la rénovation du parc d’ascenseurs dans les bâtiments de l’administration est aussi à l’ordre du jour.

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