Gros dégâts après un incendie dans un atelier à Berne

Keystone-SDA

Un incendie s'est déclaré mercredi soir dans l'atelier d'un concessionnaire automobile à Berne. Personne n'a été blessé, mais d'importants dommages matériels sont à déplorer.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’alarme a été donnée mercredi vers 19h05, indique la police cantonale bernoise jeudi dans un communiqué. L’incendie s’est déclaré dans un atelier de la Stauffacherstrasse, dans le quartier du Wankdorf.

L’intervention a mobilisé 35 pompiers. A leur arrivée, une voiture était en flammes à l’intérieur du bâtiment. Le bâtiment ainsi que plusieurs autres voitures ont subi d’importants dégâts. Par chance, personne ne se trouvait dans l’atelier au moment de l’incendie, selon les premières constatations.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre et l’étendue des dégâts matériels.

