Gros-de-Vaud: oui au projet de développement régional agricole

Keystone-SDA

Le Grand Conseil vaudois a dit un oui enthousiaste mardi à la demande de crédit de 6,2 millions destinée au projet de développement régional agricole (PDRA) du Gros-de-Vaud. Ce dernier a pour objectif de créer de la valeur ajoutée autour de la filière céréales de la région, considérée comme le grenier du canton.

2 minutes

(Keystone-ATS) Initié en 2019, le PDRA Gros-de-Vaud regroupe sept projets partiels et une mesure collective pour un investissement global chiffré à près de 30 millions de francs. Le financement est réparti à hauteur de 6,2 millions de francs pour le canton, 6,2 millions pour la confédération et 16,6 millions pour les porteurs de projets.

Ses éléments-phares consistent notamment en la création à Echallens de L’Espace du Blé au Pain, doté de trois pôles, à savoir muséal, boulangerie et produits locaux. Un autre point fort est la rénovation complète du centre collecteur, toujours à Echallens, qui doit permettre le traitement rapide et le stockage d’environ 20’000 tonnes de graines par an, aussi bien des céréales, que des oléagineux et des légumineuses.

Large soutien

Les députés se sont montrés très favorables au PDRA. La socialiste Cendrine Cachemaille a salué un «projet porté par toute une région fière de son terroir». L’UDC Philippe Jobin a dit qu’il incarnait une «véritable ambition de pérennité et de vitalité du territoire face aux enjeux actuels», tandis que le PLR Jean-Luc Bezençon a souligné que «tous les boulangers de la région» étaient en sa faveur et y voyaient une «vitrine» pour leur métier ainsi qu’un «lieu de sensibilisation» pour les consommateurs en visite.

«Je me réjouis que nos enfants puissent mettre la main dans le pétrin et retrouver le goût du bon pain fait avec de la farine locale», a pour sa part conclu le président du PDRA, député UDC et ex-président du Grand Conseil, Jean-François Thuillard.

Les députés se sont montrés sensibles à ces arguments. Ils ont accepté le projet en vote final par 116 oui et une abstention.