Gros incendie dans une entreprise de la Broye fribourgeoise
Un important incendie a notablement endommagé une entreprise à Murist, dans la Broye fribourgeoise, dans la nuit de mardi à mercredi. Les habitants du quartier environnant ont été priés de rester chez eux, fenêtres fermées. Aucun blessé n’est à déplorer.
(Keystone-ATS) Le propriétaire, habitant dans un bâtiment annexe, a dû être relogé chez des proches, a indiqué la Police cantonale fribourgeoise. La route d’Estavayer-le-Lac a été fermée à la circulation durant deux heures et demi pour les besoins des opérations de secours. La cause du sinistre n’est pas connue et fait l’objet d’investigations.