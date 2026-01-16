Groupe E acquiert le réseau électrique de Cornaux (NE)

Keystone-SDA

Groupe E rachète le réseau électrique de Cornaux (NE). La valeur de la transaction entre la commune et l'entreprise énergétique active principalement dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel atteint 1,53 million de francs. Le transfert est effectif depuis le 1er janvier 2026.

(Keystone-ATS) Avant l’échéance, la commune de Cornaux demeurait propriétaire du réseau, tandis que le groupe de Granges-Paccot (FR) en assurait l’exploitation depuis 2021, a rappelé vendredi ce dernier. La nouvelle étape vise à «garantir aux habitants un approvisionnement sûr, durable et compétitif en électricité», précise le communiqué.

La collaboration a déjà permis d’unifier les tarifs et de déployer des compteurs intelligents. La population continuera de «bénéficier de la même qualité de service, avec l’assurance d’un réseau entretenu et développé par Groupe E». Le réseau d’alimentation de l’éclairage public fait également partie du périmètre transféré.