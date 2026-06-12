Groupe E appelle à la prudence aux abords de la Jogne (FR)

Keystone-SDA

L'énergéticien Groupe E appelle à la prudence aux abords de la Jogne entre lundi et le 15 juillet. Dans le cadre des travaux de modernisation de la centrale de Broc (FR), le débit du cours d'eau pourrait y varier rapidement en cas de fortes précipitations.

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(Keystone-ATS) L’avertissement est lié à l’arrêt durant la période mentionnée de l’infrastructure, a indiqué vendredi Groupe E. En raison d’un chantier servant à la réhabilitation de la centrale hydroélectrique mise en service en 1921, le niveau du lac de Montsalvens est amené à 790 mètres d’altitude.

La mesure doit permettre d’absorber les éventuelles précipitations pendant la période des travaux. La cote ne constitue pas par ailleurs une situation exceptionnelle. Elle est régulièrement atteinte dans le cadre de l’exploitation usuelle, relève en effet Groupe E dans un communiqué.

En cas de fortes précipitations, des déversements ponctuels pourraient toutefois survenir, entraînant une hausse du débit et d’importantes variations du niveau de la Jogne. Groupe E invite dès lors à faire preuve d’une «vigilance accrue» à proximité du cours d’eau, tout en rappelant que les gorges sont actuellement fermées.