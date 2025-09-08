La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter

Groupe E s’offre une holding, biffe encore une quinzaine de postes

Keystone-SDA

L'énergéticien fribourgeois Groupe E réduit encore ses effectifs, avec la suppression prévue d'une quinzaine de postes sur deux ans, du fait de la création d'une holding pour le pôle Direction technique et infrastructures (DTI) .

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ce nouveau chapitre de la restructuration lancée au printemps implique le transfert de fonctions transversales dans les ressources humaines ou les finances vers la holding, baptisée Groupe E Tech, indique un communiqué diffusé lundi.

La société de Granges-Paccot avait annoncé en avril la suppression de près de 190 postes de travail à travers toute la Suisse romande, un chiffre ramené à 168 après négociation avec les partenaires sociaux.

Fin 2024, Groupe E avait déjà dévoilé un redimensionnement de ses activités dans la fibre optique, avec la fermeture des sociétés S. Roubaty, à Rossens, et FTH Services, à Romanel-sur-Lausanne, impliquant la perte de 69 emplois.

A l’instar des épisodes précédents, l’entreprise souligne lundi privilégier les départs naturels et les reclassements à l’interne de manière à minimiser le nombre de licenciements. Une consultation doit encore se tenir avec la représentation du personnel et le partenaire social.

La holding Groupe E Tech chapeautera les entreprises du pôle Direction technique et infrastructures (DTI) du conglomérat énergétique. Elle disposera de son propre conseil d’administration.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision