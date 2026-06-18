Groupe E teste un système d’alerte sonore à Fribourg

Keystone-SDA

Partager

Groupe E teste un système d'alerte sonore et lumineux au barrage de la Maigrauge, à Fribourg, pour avertir les usagers de la Sarine en cas de déversement. L'essai, prévu jeudi prochain, comprend des déclenchements qui auront lieu entre 8 et 12h00 et dureront entre 1 et 10 minutes.

1 minute

(Keystone-ATS) Le comportement des usagers sera observé durant les tests pour évaluer l’efficacité du dispositif et l’ajuster le cas échéant, a indiqué jeudi l’énergéticien basé à Granges-Paccot (FR). Placé sur le couronnement du barrage, le dispositif diffuse un message préenregistré en trois langues (français, allemand et anglais).

Ce dernier invite les personnes présentes dans le lit ou sur les berges de la Sarine, en aval du barrage et jusqu’à la centrale de l’Oelberg, à quitter immédiatement le cours d’eau, précise le groupe fribourgo-neuchâtelois dans un communiqué. Le dispositif sera utilisé uniquement en cas de déversement fortuit au barrage.

Dans de tels cas, le débit peut passer de 4 à 100 mètres cubes par seconde en quelques minutes, créant une montée soudaine des eaux. La mise en service du système d’alerte complète les mesures déjà en place pour renforcer la sécurité en rivière, notamment les hydroguides et les panneaux d’avertissement aux abords de la Sarine.