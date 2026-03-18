Groupe Minoteries grignote un peu de bénéfice

Keystone-SDA

Le groupe alimentaire vaudois Groupe Minoteries (GMSA) a vu ses recettes s'accroître l'an passé, tandis que son bénéfice s'est légèrement accru. Les ventes ont totalisé 151,9 millions de francs, soit une hausse de 4,7%.

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(Keystone-ATS) Dans son rapport annuel, le groupe basé Granges-près-Marnand se réjouit d’afficher «un chiffre d’affaires en croissance et ce malgré un contexte exigeant sur le marché de la farine panifiable», pointant «les surcapacités dans la branche ainsi que les différences de prix entre les céréales indigènes et importées qui n’ont jamais été aussi grandes».

L’entreprise indique avoir transformé 123’292 tonnes de matières premières végétales sur ses différents sites, ce qui correspond à un recul de 1,7%. «La réduction des volumes de farine est due à un transfert de production d’un de nos clients à l’étranger ainsi que de la modification des tarifs douaniers pour les farines techniques», justifie-t-elle.

Le bénéfice d’exploitation (Ebit) a progressé de 9,1% à près de 5,9 millions quand le bénéfice net a grappillé 0,8% à 5,4 millions. «Cette solide performance est le fruit de l’intégration de deux nouvelles structures qui ont rejoint le groupe cette année (Moulin du Valais et Schweizerische Schälmühle E. Zwicky)», selon le document.

Le conseil d’administration proposera lors de la prochaine assemblée générale un dividende stable de 11 francs par action.

Année de transition

Pour 2026, le groupe vaudois mise sur une stabilisation du volume de production de la branche. De plus, le conseil d’administration prévoit de «procéder à une revue de la stratégie et l’adapter, si nécessaire, en vue de l’horizon 2030».

Suite à l’acquisition de l’entreprise thurgovienne, qui fabrique notamment des mueslis et du granola, «de nouvelles synergies sont possibles. Des réflexions d’optimisation sont en cours d’évaluation avec comme objectif une mise en place dans le courant 2027», L’année 2026, qualifiée «de transition», «sera très importante pour définir la structure future de notre groupe».

Groupe Minoteries anticipe une croissance du chiffre d’affaires, tandis que le bénéfice d’exploitation devrait se maintenir au niveau de 2025.