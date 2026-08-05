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Guatemala: fin de l’éruption du volcan de Fuego

Keystone-SDA

L'éruption du volcan de Fuego au Guatemala, qui a provoqué l'évacuation de plus de 1700 personnes ces derniers jours dans des villages situés à son pied, a pris fin mercredi, a annoncé l'Institut national de volcanologie.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Après 50 heures, l’éruption est terminée», a indiqué l’institut dans un communiqué. Le Fuego, volcan le plus actif d’Amérique centrale, était entré en éruption lundi.

Son activité s’est amplifiée dans la nuit de lundi à mardi, avec des torrents de lave coulant le long de ses flancs et d’immenses colonnes de gaz et de cendres s’élevant dans le ciel, ce qui avait poussé les autorités à déclarer l’alerte maximale pour les zones les plus proches ainsi que des évacuations.

Aucune victime ni aucun dégât matériel n’ont été enregistrés.

Selon l’institut, le Fuego («feu», en espagnol), qui culmine à 3.763 mètres d’altitude, est revenu à des «niveaux normaux» d’activité.

Cependant, des «menaces» demeurent telles des coulées de matériaux volcaniques et la dispersion de cendres, raison pour laquelle il a appelé à des précautions pour le trafic aérien.

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