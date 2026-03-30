Guerre au Soudan: comment la Suisse soutient les personnes en quête de protection en Égypte

De nombreuses personnes réfugiées soudanaises arrivent en Égypte avec le strict minimum. Et elles sont de plus en plus souvent contraintes de quitter le pays. Keystone / EPA

La guerre au Soudan pousse des millions de personnes à fuir. Alors que les budgets pour l’aide au développement diminuent à l’échelle mondiale, la Suisse mise sur une approche plus directe: soutenir des réfugiés qui s’entraident.

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Lydia Lippuner Autre langue: 1 Deutsch de Flucht aus dem Sudan: Wie die Schweiz Schutzsuchende in Ägypten unterstützt original lire plus Flucht aus dem Sudan: Wie die Schweiz Schutzsuchende in Ägypten unterstützt

Environ un million de personnes originaires du Soudan se trouvent actuellement en Égypte – davantage que dans tout autre pays, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Ce dernier indique que le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile enregistrés en Égypte a fortement augmenté depuis 2023.

Depuis le début de la guerre au Soudan, un nombre croissant de personnes cherchent refuge dans les pays voisins. Sans argent ni papiers, il est toutefois difficile de survivre au Caire, en particulier lorsque l’on arrive avec un simple sac à dos, témoigne une réfugiée sur place auprès de Swissinfo. Cette dernière préfère rester anonyme, car elle craint les représailles. Comme de nombreuses personnes réfugiées, elle redoute d’être renvoyée au Soudan, où aucun retour sûr et durable n’est possible actuellement, selon le HCR.

La guerre civile au Soudan dure depuis des années. De nombreuses personnes réfugiées à l’étranger sont condamnées à attendre. AFP

«De nombreuses personnes qui retournent chez elles [au Soudan] ne le font pas pour des raisons de sécurité, mais faute d’alternatives. Dans leurs régions d’origine, elles trouvent souvent des maisons détruites, des infrastructures inexistantes et un accès à l’aide extrêmement limité», écrivait le HCR dans un communiqué de presse en février.

Les Soudanais et Soudanaises en quête de protection en Égypte – un pays qui se remet lentement d’une crise économique – ne trouvent que rarement un hébergement sûr et n’ont qu’un accès limité aux soins médicaux et à l’éducation.

En outre, les signalements d’arrestations arbitraires et de déportations vers le Soudan se multiplient depuis 2023. Interrogés par le média spécialisé The New HumanitarianLien externe, des réfugiés ont déclaré que la police égyptienne leur avait confisqué leurs documents du HCR, les avait arrêtés puis expulsés.

Une aide issue de petites communautés de réfugiés

Comme de nombreux autres pays occidentaux, la Suisse a réduit son aide publique au développement ces dernières années.

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Celle-ci a toutefois été davantage réorientée vers le continent africain. Et le Parlement suisse a également débloqué des fonds supplémentaires dans le cadre de la coopération internationale pour le Soudan et ses pays voisins, qui accueillent quatre millions de réfugiés.

Une partie des contributions suisses est versée à de petits groupes locaux en Égypte au sein desquels des personnes originaires du Soudan s’entraident. «La collaboration avec les organisations issues des communautés de réfugiés évolue de manière positive», indique Mélanie Gugelmann, porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

L’approche est simple: des personnes directement concernées soutiennent d’autres personnes concernées, ce qui permet une meilleure compréhension. «Grâce à une coopération étroite avec des partenaires locaux, les besoins essentiels peuvent être couverts de manière plus efficace et au plus près des communautés touchées», précise la porte-parole.

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Réduire les coûts grâce à une aide directe

Selon les autorités suisses, cette approche porte ses fruits. Ainsi, depuis 2018, la Direction du développement et de la coopération (DDC) soutient par exemple un programme visant à aider des réfugiés qui, à leur tour, viennent en aide à d’autres réfugiés dans une grande ville égyptienne.

«Ces groupes travaillent de manière efficace et sont étroitement liés aux personnes les plus vulnérables, ce qui leur permet de répondre directement à leurs besoins», explique Mélanie Gugelmann. Après la phase de lancement, le budget annuel est resté quasiment stable. «Pourtant, chaque année, nous avons pu venir en aide à davantage de monde», ajoute-t-elle.

La crise des réfugiés n’est toutefois pas résolue. Le DFAE s’attend à ce que le nombre de personnes en quête de protection en Égypte continue d’augmenter. L’objectif du soutien suisse aux Soudanaises et Soudanais en Égypte est de renforcer les communautés de réfugiés et de faire en sorte que l’aide parvienne le plus directement possible aux personnes affectées. «Nous voulons concentrer davantage les ressources et l’attention sur les organisations locales», souligne Mélanie Gugelmann, estimant que cela permettrait d’accroître encore l’impact de l’aide.

Comment la Suisse soutient le Soudan

Les dépenses d’aide publique au développement (APD) de la DDC se sont élevées en 2025 à 2150,6 millions de francs (chiffre provisoire). L’Afrique constitue un axe prioritaire avec 485,5 millions de francs – soit environ 31% de l’ensemble des contributions bilatérales de la DDC – consacrés en 2025 à des programmes sur le continent.

Cette priorisation est particulièrement visible dans le cas du Soudan. Les contributions bilatérales de la DDC y sont passées de 10,1 millions de francs en 2021 à 46,8 millions de francs en 2025, soit plus de quatre fois plus. Cette augmentation résulte notamment d’un crédit supplémentaire de 50 millions de francs décidé par le Parlement pour le Soudan et quatre pays voisins accueillant quatre millions de réfugiés soudanais. En Égypte également, les fonds bilatéraux ont augmenté sur la même période, passant de 12 à 19 millions de francs.

Actuellement, la DDC soutient 378 projets bilatéraux en Afrique, dont 14 au Soudan et 20 en Égypte.

Relu et vérifié par Benjamin von Wyl, traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/dbu

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