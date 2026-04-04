Philippe Lazzarini: «La Suisse a été extrêmement timide dans le conflit israélo-palestinien»

« À Gaza, près de 400 collaborateurs de l'organisation ont été tués et 80 % de ses installations ont été détruites », déclare Philipp Lazzarini. Keystone / Salvatore Di Nolfi

À la tête de l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens depuis 2020, Philippe Lazzarini a quitté ses fonctions fin mars. Le Suisse dresse un bilan sombre de son mandat, marqué par la guerre à Gaza et les attaques contre l’UNRWA, tout en portant un regard critique sur la position de la Suisse.

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Philippe Revaz & Hélène Krähenbühl, RTS Autre langue: 1 FR original Deutsch de UNRWA-Chef wirft Schweiz Passivität im Nahost-Konflikt vor lire plus UNRWA-Chef wirft Schweiz Passivität im Nahost-Konflikt vor

«Il y a de la colère, il y a de l’amertume, il y a de la tristesse», confie Philippe Lazzarini au micro de la RTS. «Au cours des deux dernières années, l’UNRWA a été la cible d’attaques incessantes», rappelle le commissaire général de l’agence onusienne.

Près de 400 collaborateurs de l’agence ont été tués à Gaza et 80% de ses installations détruites. Des lois adoptées en Israël empêchent désormais la présence de l’UNRWA à Jérusalem-Est, tandis que son quartier général a été saisi. «On a vu des membres du gouvernement israélien jubiler alors que ce sont des lieux qui, selon le droit international, sont inviolables», se remémore Philippe Lazzarini.

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Une survie menacée

Au-delà des pertes humaines et matérielles, Philippe Lazzarini estime que l’agence fait face à une remise en cause plus profonde. «Aujourd’hui, on paie le fait que la destruction de l’UNRWA est devenue un objectif politique.»

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Selon lui, cet objectif vise à remettre en cause le statut de réfugié des Palestiniens et Palestiniennes. «Les auteurs des lois en Israël sont extrêmement clairs», poursuit le Chaux-de-Fonnier, évoquant une volonté de «régler la question des réfugiés».

Dans ce contexte, il insiste sur le rôle de l’agence, qui fournit des services essentiels à la population. «Si vous démontez l’UNRWA aujourd’hui, on empêcherait la population d’avoir accès à des services de santé primaire, de santé publique et à l’éducation», avertit-il, en référence notamment à la situation en Irak en 2003.

>> Dans une interview donnée il y a déjà trois ans, Philippe Lazzarini mettait en garde contre un effondrement de l’UNRWA:

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Interrogé sur ces accusations, Philippe Lazzarini assure que plusieurs enquêtes ont été menées et qu’«aucune n’a été concluante». Il évoque également «plus d’une vingtaine d’évaluations extérieures», conduites notamment par des États membres et la Commission européenne, qui n’ont pas mis en évidence de tels liens.

Des critiques contre la Suisse

Interrogé également sur la position de la Suisse dans le conflit israélo-palestinien, le responsable onusien se montre critique. «Ce qui m’a le plus peiné, c’est que la Suisse a été absente lorsqu’il s’agissait de défendre le droit international.»

Il regrette notamment que Berne n’ait pas réussi à organiser une conférence des parties aux Conventions de Genève. «La Suisse a été extrêmement timide sur le conflit israélo-palestinien», ajoute-t-il, évoquant des «violations extraordinairement graves» constatées sur le terrain.

Pas de retraite en vue

Pour le Chaux-de-Fonnier, certaines dynamiques politiques internes pourraient expliquer cette position, citant notamment l’importance du groupe parlementaire d’amitié avec Israël.

À bientôt 62 ans, Philippe Lazzarini n’envisage pas de prendre sa retraite. «Je suis bien trop jeune pour cela», sourit-il. À l’issue de son mandat, il prévoit de prendre du recul et annonce vouloir écrire un livre consacré à ces deux dernières années.

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