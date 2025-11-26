Rentrer ou rester? La situation des réfugiés syriens au Liban reste désespérée

Un campement de tentes à Saadnayel, dans l'est du Liban, photographié au printemps 2019. Des années plus tard, les conditions de vie sont toujours les mêmes. Keystone / AP

Plus d’un million de Syriens vivent aujourd’hui au Liban, dans des conditions souvent précaires. Pour de nombreux enfants, la réalité se résume à des camps de tentes misérables, loin de toute normalité. Si certains réfugiés ont choisi de rentrer après la chute du régime Assad, des dizaines de milliers prennent à nouveau la route de l’exil, fuyant l’instabilité et l’absence de perspectives.

7 minutes

Giannis Mavris

Où se situe la Suisse dans le monde ? Et où va-t-elle ? Je me concentre sur les développements actuels et futurs possibles. Après avoir terminé mes études (histoire, droit et études européennes), j'ai travaillé pendant un certain temps à l'ambassade de Suisse à Athènes. J'ai une expérience journalistique en Suisse et à l'étranger, au niveau local et national, en tant que pigiste et journaliste salarié. Aujourd'hui, je me concentre sur l'international.

Dans la politique libanaise, profondément fragmentée, rares sont les sujets qui font consensus. Une revendication, pourtant, traverse toutes les lignes de fracture: les réfugiés syriens doivent partir.

Selon les estimations du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), plus de 1,1 million de Syriens vivent encore au Liban. Cela représente environ un sixième de la population de ce petit pays, qui affiche ainsi l’un des taux de réfugiés les plus élevés au monde.

Après la chute du régime syrien de Bachar al-Assad en 2024, beaucoup espéraient au Liban – habitants comme réfugiés – qu’un retour serait enfin possible. Mais la situation reste complexe.

«En Syrie, il n’y a rien pour nous», affirme Hannah Djasem. Cette quadragénaire attend avec d’autres femmes la fin des cours pour récupérer son fils Omar. Il y a quatorze ans, elle a fui avec sa famille Idlib pour se réfugier au Liban. Depuis, ils vivent dans un campement non officiel à Saadnayel, dans la plaine de la Bekaa, à l’est du Liban.

Tout près de la frontière syrienne, les réfugiés ne sont que tolérés par l’État libanais, sans perspectives et dans des conditions de plus en plus difficiles.

Hannah Djasem et son fils Omar. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

Le fils Omar suit les cours au centre de «Salam», une ONG qui s’engage en faveur des enfants réfugiés syriens. Plus de 260 enfants y fréquentent l’école primaire et participent à des activités de loisirs. Pour les parents, «Salam» propose un soutien psychosocial. Des enfants issus de familles libanaises pauvres fréquentent également l’école, car leurs parents ne peuvent par exemple pas assumer les frais de transport vers l’école publique.

90 autres enfants figurent sur une liste d’attente, mais l’organisation manque de moyens pour engager davantage d’enseignants. «Il est important de pouvoir offrir aux enfants, en plus de l’éducation, sécurité et normalité», souligne Islem Said de «Salam».

La guerre entre Israël et le Hezbollah en 2024 a également provoqué destructions et déplacements dans la plaine de la Bekaa, et le conflit se poursuit. Malgré le cessez-le-feu conclu entre le Liban et Israël en novembre 2024, la situation reste extrêmement tendue. Israël continue de mener fréquemment des opérations militaires contre le Hezbollah au Liban, principalement dans le sud du pays et dans la plaine de la Bekaa.

Lors de la visite à Saadnayel, des drones israéliens bourdonnent en permanence dans le ciel, bien audibles. «Cette situation contribue au stress persistant des enfants», déclare Islem Said.

Pourquoi nous en parlons La Suisse est présente au Liban avec une large gamme d’offres d’aide. L’ambassade de Suisse à Beyrouth est également compétente pour les relations diplomatiques avec la Syrie. Au Liban, la Direction du développement et de la coopération (DDC) ainsi que de nombreuses ONG suisses sont actives. Les projets mentionnés dans l’article sont mis en œuvre par l’organisation locale «Salam – Lebanese Association for Development and CommunicationLien externe», qui est la partenaire exécutante de l’ONG suisse Terre des hommesLien externe. Du 13 au 20 décembre, la Chaîne du Bonheur organise une semaine de solidaritéLien externe. Les dons recueillis financeront des projets visant à protéger les enfants contre la violence et les abus – notamment les projets décrits ici. La Chaîne du Bonheur est une fondation qui collecte des dons pour les personnes dans le besoin tant en Suisse qu’à l’étranger et constitue le bras humanitaire de la SSR, à laquelle appartient également Swissinfo.

Les coupes de l’ONU affectent les réfugiés

Le fait que des enfants syriens au Liban puissent bénéficier d’une scolarisation n’a rien d’évident: seule la moitié des quelque 500’000 réfugiés en âge scolaire ont l’occasion d’aller à l’école. Pratiquement tout le secteur de l’accueil des réfugiés au Liban dépend de financements étrangers, qui diminuent constamment.

L’histoire récente du Liban pèse également sur les réfugiés. Une grave crise économique en 2019 a réduit de moitié le produit intérieur brut, plongeant de nombreux Libanais dans la pauvreté. La pandémie de Covid, l’explosion du port de Beyrouth en 2020, l’impasse politique et la guerre de 2024 ont encore aggravé la situation.

La situation économique au Liban est donc difficile – et partout dans le monde les budgets consacrés à l’aide internationale sont réduits. Hanna Djasem recevait autrefois une allocation du HCR de 140 dollars américains, raconte-t-elle. «Ce n’était pas beaucoup, mais cela aidait à payer le loyer de la tente.» Il y a quelques mois, cette aide a été supprimée. Deux de ses enfants adolescents ont quitté l’école et travaillent désormais. Tout comme son mari, ses deux enfants plus âgés et elle-même, à l’occasion, lorsqu’il y a du travail.

«Tout le monde travaille, mais nous n’avançons pas», déplore Djasem. Les Syriens sont soumis à des restrictions strictes sur le marché du travail libanais: ils ne peuvent travailler que dans l’agriculture, le bâtiment et le nettoyage. Les salaires sont très bas et les préjugés envers les Syriens profondément enracinés. Des centaines de milliers de réfugiés se trouvent dans la même situation que la famille de Djasem, souvent réduits à choisir entre une vie dans une pauvreté extrême de part et d’autre de la frontière.

Après la chute de la dictature de Bachar al-Assad, plus de 200’000 personnes seraient retournées en Syrie, selon les estimations. Mais 100’000 nouveaux réfugiés sont arrivés, principalement des minorités religieuses qui craignent le nouveau régime de la milice islamiste HTS. Et parmi ceux qui sont rentrés chez eux, certains sont revenus au Liban – faute d’avoir trouvé le moyen de survivre dans une Syrie libérée.

Le temps presse

Parallèlement, le Liban a intensifié la pression pour que les Syriens retournent dans leur pays. Pourtant, le gouvernement reconnaît que les Syriens subissent des discriminations au Liban.

Tarek Mitri, vice-Premier ministre du Liban. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

«Il y a du racisme contre les Syriens dans ce pays, c’est évident», affirme le vice-Premier ministre Tarek Mitri, engagé dans le dialogue interreligieux au sein de cet État multiconfessionnel. «Mais les réfugiés sont surtout instrumentalisés de manière démagogique par des partis politiques», ajoute ce représentant du gouvernement de réforme qui dirige actuellement le pays. Selon lui, ils ne représentent aucune menace pour le Liban.

«Nous n’avions pas de véritables relations diplomatiques avec la Syrie depuis des décennies. Nous sommes seulement en train de les établir», explique Tarek Mitri. Un point central, bien sûr, concerne le sort des réfugiés.

Malgré leur situation difficile, la famille de Hanna Djasem essaie de mettre de l’argent de côté autant que possible. Pour reconstruire la maison détruite dans leur pays, afin que nous puissions revenir et vivre dans la dignité», dit-elle.

Texte relu et vérifié par Benjamin von Wyl, traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op

