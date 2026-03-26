Élections truquées via TikTok: la leçon de la Roumanie

«La Roumanie en 2024, pas en 1984!», peut-on lire sur la pancarte. La manifestation à Bucarest a eu lieu en novembre 2024, après que Calin Georgescu, candidat d’extrême droite, eut remporté de manière inattendue le premier tour des élections présidentielles. La Cour constitutionnelle a ensuite annulé le scrutin. AFP

En mai 2025, le peuple roumain a dû élire son président lors d’un second scrutin. Le premier avait été annulé par la Cour constitutionnelle en raison d’une ingérence russe. Le groupe de réflexion Expert Forum a rassemblé, avec le soutien de la Suisse, les preuves d’une campagne électorale illégale.

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Benjamin von Wyl En tant que journaliste, je couvre les développements de la démocratie où la perspective suisse devient pertinente. Je suis Suisse et je suis depuis longtemps fasciné par la manière dont les débats publics façonnent la société. Autre langue: 1 Deutsch de Lehren aus den Wahlen in Rumänien: Was tun gegen politische Beeinflussung auf Tiktok? original lire plus Lehren aus den Wahlen in Rumänien: Was tun gegen politische Beeinflussung auf Tiktok?

L’élection présidentielle roumaine de 2024 est, à l’échelle européenne, un symbole d’ingérence russe. Plusieurs responsables de l’Union européenne l’ont notamment citée comme exemple de la façon dont la Russie peut manipuler les campagnes électorales.

Pour certains, l’annulation de l’élection a également montré à quel point les institutions roumaines ont agi de manière irréfléchie, portant ainsi atteinte à la démocratie.

Plus de croissance sur TikTok que tous les autres réunis

Que s’est-il passé? «Le jour du scrutin, aucune fraude n’a été constatée qui puisse expliquer la victoire de Georgescu», déclare Septimius Parvu, du think tank roumain Expert Forum. La campagne électorale s’est déroulée de manière très étrange. De nombreux candidats et candidates issus de petits et grands partis, y compris de l’extrême droite, étaient en lice. Le soir des élections, Calin Georgescu, un candidat indépendant d’extrême droite prorusse, obtenait 23% des suffrages.

Septimius Parvu, d’Expert Forum, rend compte des élections et des campagnes électorales en Roumanie. Ces dernières années, l’analyse de TikTok a également pris de l’importance dans ce contexte. Zur Verfügung gestellt

Septimius Parvu est convaincu que beaucoup de gens n’ont pas voté pour lui, mais contre les formations au pouvoir. Mais pourquoi ont-ils donné leur voix à Georgescu?

Selon Septimius Parvu, les comptes soutenant Georgescu sur TikTok ont connu une croissance plus importante en quelques semaines que ceux de tous les autres candidats et candidates réunis sur l’ensemble de l’année. Expert Forum doutait fortement que cette hausse soit le fruit d’une croissance organique — grâce à des abonnés humains et non rémunérés.

L’homme politique a mené une campagne TikTok qui aurait dû coûter plusieurs millions d’euros. Or, ses dépenses de campagne étaient officiellement de zéro.

Le soutien suisse à la «protection des structures démocratiques établies»

Expert Forum a systématiquement observé TikTok lors des élections roumaines de 2024 et 2025, documenté les comportements suspects, et déposé des plaintes.

En 2025, la Division Paix et droits de l’homme du Département fédéral des affaires étrangères a soutenu le think tank — «dans le cadre d’un petit projet», comme l’a formulé un porte-parole à la demande de swissinfo. Cette aide s’inscrit dans le cadre d’un «soutien ciblé, flexible et adapté au contexte, visant à protéger les structures démocratiques établies», a-t-il déclaré.

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Les lois électorales en Roumanie sont strictes: «En Roumanie, la campagne électorale menée par des tiers est interdite. L’argent doit être versé aux candidats, qui peuvent ensuite l’utiliser» explique Saptimius Parvu. Voilà pour la loi, mais la réalité semble bien différente. «Je dirais plutôt que les capacités de contrôle sont très limitées», précise-t-il.

Après les élections de novembre 2024, Expert Forum a déposé une plainte auprès de l’autorité électorale pour demander l’ouverture d’une enquête. L’organisation a également publié un modèle de plainte à l’intention des citoyennes et citoyens. «Au final, environ 5 000 personnes ont saisi la justice en utilisant notre modèle», se réjouit Septimius Parvu. «Nous essayons d’apprendre aux gens comment déposer des plaintes et la façon dont ils peuvent eux-mêmes veiller à ce que les élections soient équitables», explique-t-il.

Confiance perdue

Mais cette sensibilisation ne compense pas les dégâts. Selon lui, l’annulation du scrutin de 2024 a déclenché une nouvelle crise de confiance dans le pays: alors que les politiciens, les politiciennes et les partis jouissaient déjà d’un faible niveau de confiance auparavant, cela s’est désormais étendu au processus électoral lui-même.

Le premier tour de l’élection présidentielle de 2024, au cours duquel Georgescu a recueilli le plus grand nombre de voix, s’est tenu le 24 novembre, et des élections législatives ont suivi le 1er décembre. Le second tour de l’élection présidentielle était prévu le 8 décembre. Le 4 décembre, la présidence a rendu publics une série de documents des services secretsLien externe faisant état d’une campagne d’influence en faveur de Georgescu, d’ingérence russe et de financement illégal. Mais ce n’est que le 6 décembre 2024 que la Cour constitutionnelle a annulé le scrutin dans son intégralité.

Des partisans de Calin Georgescu manifestent le 10 janvier 2025 devant la Cour constitutionnelle de Bucarest, brandissant un cercueil sur lequel est inscrit le mot «démocratie». AFP

Les extrémistes de droite n’ont pas été les seuls à critiquer cette décision. Septimius Parvu parle d’une «décision nucléaire» qui nuira à long terme à la démocratie roumaine. De nombreux observateurs et observatrices, comme la juriste Alina Carrozzini, partagent ce point de vue. Dans un articleLien externe, la femme de loi reconnaît que la Cour constitutionnelle a ainsi voulu préserver l’État de droit. Mais le moment tardif et les circonstances auraient, selon elle, «tiré une balle dans le pied de la démocratie roumaine».

L’annulation de l’élection est devenue, dans toute l’Europe, un exemple de la guerre hybride menée par la Russie. Au printemps 2025, la commissaire européenne Kaja KallasLien externe a déclaré, en référence à cet événement, que la désinformation était «une balle en plein cœur de la démocratie» et que l’ingérence étrangère était «le pistolet, le tireur et tout leur arsenal».

Quel rôle a joué l’ingérence russe?

Pour Septimius Parvu, les élections de 2024 ne sont toujours pas terminées. «Nous essayons encore de comprendre ce qui s’est exactement passé.»

Il y a eu incontestablement une ingérence russe. «Mais certains responsables politiques roumains ont voulu faire croire que seuls les Russes étaient en cause — or ce n’est pas le cas», précise-t-il. Des Roumaines et Roumains auraient également soutenu Georgescu par ce biais illégal. «Quelle a été l’ampleur de l’ingérence russe, et quelle a été celle de l’ingérence roumaine? Nous ne le savons tout simplement pas encore.»

Georgescu a reçu l’aide de tiers via des dépenses de campagne illégales. «Divers acteurs, qui n’étaient pas autorisés à le faire, l’ont soutenu — via des cryptomonnaies, via des paiements aux influenceurs qui publiaient ses hashtags», précise l’expert. On a constaté des activités suspectes de la part de réseaux de bots et d’intermédiaires.

Septimius Parvu considère également les événements entourant la campagne électorale de 2024 comme un échec institutionnel. L’Expert Forum, selon son slogan, milite pour une Roumanie «démocratique, moderne et normale». Dans un pays normal, explique-t-il, les responsables au sein des administrations, des tribunaux ou de la classe politique auraient dû faire la lumière sur ce qui s’est exactement passé et en assumer la responsabilité.

L’importance de TikTok en Roumanie

TikTok dispose en réalité de ses propres règles contre la publicité politique. Dans un rapportLien externe, Expert Forum a mis en évidence des publicités en faveur de Georgescu qui enfreignaient «de manière flagrante les règles que l’entreprise s’était elle-même imposées», mais qui avaient néanmoins été publiées. TikTok a alors réaffirmé avec fermetéLien externe sa volonté de «protéger l’intégrité de TikTok pendant les élections roumaines».

Entre septembre et le 6 décembre 2024, TikTok aurait empêché «la création de plus de 400 000 comptes spam en Roumanie» et aurait également supprimé, par la suite, de faux comptes en faveur de Georgescu, et d’autres partis. Il n’y a pratiquement aucun pays en Europe où le réseau social soit aussi répandu qu’en Roumanie: la plateforme touche environ 57% de la population.

Contenu externe

C’est pourquoi Expert Forum a commencé à surveiller les hashtags lors des campagnes électorales. L’organisation tente ainsi de déterminer quelles activités sont «inauthentiques», c’est-à-dire pouvant provenir, par exemple, de réseaux de bots ou de comptes achetés.

La loi européenne sur les services numériques (Digital Services Act) offre certes un cadre juridique contre les «comportements inauthentiques», mais selon Septimius Parvu, sa formulation n’est pas claire.

Expert Forum cherche à coopérer avec les réseaux sociaux et les institutions roumaines. Si la publicité politique enfreint les règles de la plateforme ou la législation étatique, des signalements sont effectués.

Selon l’expert, déterminer quand une dénonciation est justifiée relève souvent d’un exercice délicat.

Lui et ses collègues évaluent soigneusement la situation. «Ce n’est pas facile, et quand nous signalons un “comportement inauthentique”, nous ne le faisons pas à la légère.» Mais lorsqu’on observe, par exemple, une multitude de bots, le constat est claire. «Je peux accepter d’avoir des opinions différentes de celles des autres, mais quand il s’agit de robots qui cherchent à influencer les élections, on entre dans un autre registre.»

Les internautes ont pu trouver des comptes Georgescu numérotés: numéro 1, numéro 2, numéro 3. «Ce n’est pas du contenu authentique», explique Septimius Parvu. Les comptes qui n’ont pas de contenu, mais un grand nombre d’abonnés, sont également suspects. «Il y en a eu beaucoup en 2024 et 2025.» Sur certains réseaux sociaux, on ne voit pas où se trouve géographiquement un compte.

Des milliers de plaintes lors des élections de 2025

Depuis plusieurs années déjà, Expert Forum propose des ateliers en ligne destinés aux journalistes, pour leur apprendre à enquêter sur les infractions au financement des campagnes électorales. Selon Septimius Parvu, la question de l’origine des fonds est «le fondement de toute affirmation d’intégrité de la part des personnalités politiques». Depuis les élections présidentielles de 2024, Expert Forum constate que beaucoup de gens partagent ce point de vue. En 2025, entre 4 000 et 5 000 dénonciations concernant la campagne électorale et le jour du scrutin ont été reçus via le formulaire de signalement d’Expert ForumLien externe.

Bien que Georgescu ait été exclu des élections de 2025, ce scrutin, remporté par le candidat pro-européen Nicusor Dan, a également donné lieu à de nombreuses critiques.

Chez Expert Forum, qui menait cette campagne électorale avec le soutien de la Suisse, on a constaté un effet secondaire du scandale d’ingérence sur la politique roumaine: «D’autres partis ont commencé à faire de même.» Les formations politiques misent sur TikTok — et n’agiraient pas toujours dans le respect de la loi, à en croire Septimius Parvu: «En 2024, on a normalisé quelque chose qui est préjudiciable aux futures campagnes électorales.»

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Relu et vérifié par David Eugster. Traduit de l’allemand par Lucie Donzé/rem.

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