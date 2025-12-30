La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Guinée: le chef de la junte Mamadi Doumbouya élu président

Keystone-SDA

Le chef de la junte en Guinée, Mamadi Doumbouya, a été élu président avec un score écrasant de 86,72% au premier tour, lors d'un scrutin sans suspense, selon des résultats provisoires annoncés mardi par la Direction Générale des Elections (DGE).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Quatre ans après un coup d’Etat qui l’a porté au pouvoir et malgré sa promesse initiale de le rendre à des civils, Mamadi Doumbouya assoit son règne sans partage sur ce pays d’Afrique de l’Ouest dans un contexte de rétrécissement des libertés.

Le taux de participation s’élève à 80,95 % selon la présidente de la DGE, Djénabou Touré.

